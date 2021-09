Les pluges torrencials deixen per ara 216 litres per metre quadrat a Alcanar, 77,7 en mitja hora i 4 en un sol minut. També s'han registrat 105 litres als Alfacs, 51 en 30 minuts i 4,4 en un minut. Encara al Montsià, també destaquen els 58 litres acumulats a Amposta, els 33 d'Ulldecona i els 29,7 de l'Illa de Buda. Al Baix Ebre també ha plogut força, amb 26,6 litres a l'Aldea i 26,5 al Parc Natural dels Ports. La circulació per l'AP-7, que s'havia tallat en sentit Tarragona, ha quedat restablerta. Es mantenen tallades l'N-340 i la TP-2218, així com el servei ferroviari.