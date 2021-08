El Govern demana ampliar el toc de queda als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada en els darrers 7 dies (IA7) superior a 125 casos per 100.000 habitants, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés la mesura a la majoria de poblacions. La nova resolució, que el TSJC igualment ha d'avalar, i que afectaria Figueres, prohibeix els desplaçaments entre la 1 h i les 6 h als municipis de més de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos i als de més de 20.000 amb una IA7 superior a 125. En total, serien 62 municipis afectats, entre els quals Barcelona i les altres grans ciutats. El Govern considera la mesura proposada "proporcionada" per controlar la cinquena onada, segons diu en un comunicat.

La mesura entraria en vigor una vegada l'aprovi el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta passada matinada, la mobilitat nocturna no essencial ha tornat a estar permesa a la majoria de municipis catalans després de la resolució d'aquest dijous del TSJC, que no acceptava prorrogar la restricció en la majoria de poblacions on la volia aplicar el Govern. El Procicat va demanar rebaixar el llindar per sortir del toc de queda dels 250 casos acumulats en els darrers 7 dies als 125, en municipis amb més de 5.000 habitants. Aquest canvi de criteri afectava 148 municipis, però el tribunal va fixar com a criteri la IA7 de 250 casos, de manera que només va autoritzar la pròrroga del confinament nocturn per a 19 municipis. Ara, el Govern torna a proposar el criteri de la IA7 superior als 250 casos però en municipis de més de 20.000 habitants.

En una nota de premsa, l'executiu català assegura que la mesura proposada és "necessària" i la considera "proporcionada" per controlar la cinquena onada de la pandèmia. El Govern defensa que estableix "un criteri selectiu" de municipis de més de 20.000 habitants i destaca que la situació epidemiològica és reconeguda per les autoritats sanitàries com de "molt alt risc".

El Govern argumenta que amb el toc de queda pretén "reduir les interaccions socials que es produeixen en horari nocturn atès que són les més freqüentades per les franges d'edat amb major incidència de la malaltia actualment". L'executiu català assenyala que vol "evitar situacions de contacte de risc" i afegeix que la cobertura vacunal en aquestes franges és encara "insuficient".La resolució recorre a un informe de l'Agència de Salut Pública que incideix que està justificat ampliar la mesura del confinament nocturn als municipis de més de 20.000 habitants amb una IA7 de 125 casos per 100.000 per reduir la circulació del virus i el nombre de casos i les hospitalitzacions. El Govern afegeix que el document aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la versió actualitzada el 2 de juny, estableix que una IA7 superior a 125 és un indicador de valoració de risc molt alt.

Els municipis afectats per la mesura, si l'aprova el TSJC, seran: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Calafell, Cambrils, Celrà, Cervelló, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, El Vendrell, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Gelida, Girona, Igualada, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida -excloses les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat-, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Montblanc, Montcada i Reixac, Móra d'Ebre, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palafrugell, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Sarrià de Ter, Tarragona, Terrassa, Torroella de Montgrí, Valls, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vila-Seca.