La Conselleria de Salut i la de Drets Socials de la Generalitat han autoritzat reprendre les sortides de residents de menys de tres dies, sempre que sigui amb la bombolla de convivència, després de la millora de la incidència de la Covid-19 a les residències de Catalunya.

Aquesta millora ha fet que tots dos departaments actualitzin el pla d'intensificació de les mesures de control davant el coronavirus en residències a partir d'aquest dimarts i durant els propers 14 dies, ha informat el Govern en un comunicat.

Aquesta actualització del protocol segueix permetent les sortides de tres o més dies, com fins ara, i els familiars que acudeixin a recollir als residents al centre hauran de signar una declaració de responsabilitat i donar negatiu en un test d'antígens.

En cas de passejos o sortides d'unes hores, la Generalitat recomana que siguin en espais oberts.

Les visites familiars segueixen limitades a dues persones com a màxim per visita, que hauran de donar negatiu en un test d'antígens supervisat per qualsevol professional de la residència que hagi rebut la formació pertinent per garantir la protecció de residents i treballadors.

Pel que fa als professionals, també es mantenen els cribratges periòdics ja establerts, així com les mesures d'aïllament en cas de ser positiu i la vacunació per a noves incorporacions.

En cas de brot entre residents, es manté l'aïllament de 10 dies per a casos confirmats, mentre que els no confirmats que estiguin correctament vacunats no hauran de fer quarentena, però sí es faran una prova PCR.

Afectació "elevada" malgrat la milloraI

En aquest context, el Govern ha recordat que encara que les xifres apunten a una "clara tendència a la reducció de la incidència de nous casos, l'afectació tant a la comunitat com a les residències encara és elevada".

El pla d'intensificació de les mesures de control en l'entorn residencial, impulsat al juliol per l'alta incidència de casos a les residències catalanes, insisteix en la "conveniència de la vacunació" per a totes les persones que puguin estar en contacte amb residents.

També vetlla per la sectorización d'espais en residències per a correctes aïllaments, les unitats de convivència estables, la formació dels professionals i la revisió dels circuits de residus i de cuina i de les mesures generals de seguretat, com la higiene i ventilació de les instal·lacions.