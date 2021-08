El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha criticat aquest diumenge els que «condemnen Catalunya a tenir un aeroport regional». «Aquells que avui rebutgen la inversió de l'aeroport, d'aquí a dos dies es queixaran que l'economia catalana no crea llocs de treball de qualitat i que els nostres joves amb talent han d'emigrar», ha argumentat en un article publicat al Diari Ara.

Puigneró ha afirmat que la gestió del Prat des de Catalunya, de manera «concertada» entre el Govern, el món local i agents econòmics, és «més important» que la seva expansió. Tot i això, ha reiterat la seva defensa d'un aeroport «verd» amb connexions intercontinentals: «I si no els tenim, tindrem una Catalunya capital Barajas», ha indicat.

El vicepresident s'ha mostrat «partidari» de substituir els vols curts per trens, però ha assegurat que els de llarg radi «seguiran sent imprescindibles per manca d'alternativa». Per això, ha insistit en la necessitat de disposar d'un «aeroport de nova generació» que sigui «potser el primer que contempli totes les mesures necessàries per la lluita contra el canvi climàtic».

Concretament, Puigneró ha assenyalat la «descarbonització» dels vols a través de l'ús del biocombustible com el camí a seguir: «Hem de pactar i exigir a les companyies aquesta substitució del combustible i altres energies netes per a avions de llarg recorregut»", ha reiterat. Davant les crítiques rebudes des que es va fer públic l'acord entre el govern espanyol i el català per a l'ampliació, el vicepresident de l'executiu ha recordat que «gràcies a la Generalitat» el projecte «preveu inversions ferroviàries dels aeroports de Reus i Girona», que «ajudaran a connectar Catalunya al món també des del territori». «Amb aquesta inversió Espanya no ens regala res, bàsicament perquè es fa amb els nostres impostos», ha afegit. «Davant dels del 'no a tot' i dels del 'sí a qualsevol cosa', hi ha una Catalunya que diu 'sí amb condicions'. Jo soc d'aquest darrer grup», ha conclòs.