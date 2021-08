El Govern ha decidit ampliar en 53 municipis més el nivell 3 del Pla Alfa, que fins ara estava actiu a 280 poblacions de Catalunya. Concretament, el 35% dels municipis catalans (un total de 333) estaran en alerta màxima. Després de tres dies d’un dels episodis amb més risc d’incendi forestal des de l’any 2003, la previsió indica que dissabte s’incrementaran encara més les temperatures que, combinades amb l’entrada de vent, augmentaran les zones amb un perill molt alt o extrem d’incendi forestal. Per això, els Agents Rurals tancaran els accessos al Paratge Natural de l’Albera i del massís del Montgrí, que s’afegiran als cinc espais naturals protegits des de dimecres.

Es tracta del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, la Serra del Montsec, els espais naturals protegits de la Baronia de Rialb, el Parc Natural de la Serra de Montsant i l’Espai Natural Protegit del Montmell-Marmellar. Així mateix, s’ha limitat la circulació motoritzada al medi natural a tots els municipis on és actiu el nivell 3 del Pla Alfa, s’han clausurat les àrees d’esbarjos i molts aparcaments d’accés a espais naturals resten tancats per tal d’evitar l’afluència de persones.

Evitar les activitats al medi natural

Per tal de minimitzar el risc, des de la Generalitat es demana a tota la ciutadania que eviti visitar i fer activitats el medi natural durant els dies que duri aquest episodi de perill d’incendi forestal. Per això es fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc.El 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències o per accidents. Des de l’1 de gener de 2021 les negligències han representat el 46% del total d’incendis forestals que hi ha hagut a Catalunya.