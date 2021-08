El director general de Polítiques Ambientals, Antoni Ferran, sosté que el 2030 «encara hi haurà neu» al Pirineu i defensa la candidatura als JJOO d’Hivern del 2030. En una entrevista al Via Lliure de Rac1, Ferran ha reconegut que des de fa anys han notat una pèrdua de neu i ha assegurat que «la decisió seria una altra» si se celebressin d’aquí a 50 anys.

Segons el director general de Polítiques Ambientals, els efectes del canvi climàtic ja no es poden revertir a curt termini i que cal centrar-se en el mitjà i llarg termini tot canviant el paradigma i les rutines. De fet a parer seu, hi ha temps per reformular el sistema i cal entendre-ho com «una oportunitat» per canviar «la nostra relació amb l’entorn».

Ferran ha considerat que mentre s’aplica el canvi de model, cal gestionar la transició i no desaprofitar cap oportunitat perquè «tothom ha de poder continuar portant un plat a taula». Amb tot, ha advertit que les moltes de les alertes que ha fet darrerament el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) ja fa temps que estan tenint lloc, com la pèrdua de sorra a les platges o de neu. Davant d’això ha demanat més recursos materials i econòmics pel departament d’Acció Climàtica, dirigit per la consellera Teresa Jordà.