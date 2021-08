El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que l'onada de calor que afectarà Catalunya a partir de dimecres suposa un "perill extrem d'incendis". "Ens enfrontem a uns dies crítics", ha assegurat Aragonès en una piulada a Twitter, on ha afegit que el Govern prendrà mesures i intensificarà els mitjans per prevenir i lluitar contra el foc. Amb tot, el President ha fet una crida a la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat.

Per la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha admès que el risc és el més elevat dels últims 18 anys, i que l'onada de calor que afecta Grècia i Turquia ve cap a Catalunya. "Si un incendi crema, el podem apagar i fer-hi front. Si són molts, serà molt difícil", ha avisat.

Jordà ha remarcat que Catalunya patirà elevades temperatures, de més de 40 graus, una humitat molt baixa i una sequera extrema. "No havia passat en els últims 18 anys, fem un crit d'alarma i un clam a la responsabilitat. Cal minimitzar l'activitat a la muntanya, són dies de platja", ha dit la consellera en un vídeo a les xarxes socials.Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat també "màxima precaució i responsabilitat". "Si veus una columna de fum, truca al 112", ha demanat el conseller.

L'avís

La previsió del Servei de prevenció d'incendis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apunta a la pitjor setmana de perill d'incendi dels últims 18 anys. Segons indica el Govern, l'arribada d'una massa d'aire saharià crearà unes condicions extremes com les que han afavorit els virulents incendis de Turquia i Grècia.

"Cal molta precaució, fa molts anys que no ens trobem en un episodi d'altes temperatures, baixa humitat, uns set dies de durada i un llarg període de sequera, fet que el fa especialment perillós i que eleva el risc d'incendi del país", explica el secretari d’Agenda Rural del departament d’Acció Climàtica, Oriol Anson. En aquest sentit, insisteix en què ara que molta gent es troba de vacances s'opti per activitats a la platja: "Pot ser que quan es vulgui anar al bosc no hi puguin anar perquè hi hagi hagut algun incendi", adverteix.

Així, l'aire saharià serà "persistent i intens" i les temperatures no baixaran a la nit. Això, sumat a la humitat relativa molt baixa i a la sequera, fa que el risc d'incendi sigui especialment alt a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral central.

L'afectació principal serà a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

L'afectació parcial es concentra a les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Gironès, el Maresme, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Selva, el Tarragonès, la Terra Alta i l'Urgell.

L'últim cop que Catalunya va patir una onada de calor tan extrema va ser el 2003, quan l'episodi es va allargar 15 dies i van cremar 1.000 hectàrees.

Mesures preventives

El Govern ha fet una crida a evitar l'accés al bosc si no és estrictament necessari, i a extremar les mesures de prevenció i de protecció en cas que s'hi vagi. L'objectiu és tant minimitzar les possibles causes humanes d'un incendi com evitar situacions de risc si se'n declara algun.

El Departament d'Acció Climàtica també ha demanat a les entitats agràries Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), en coordinació amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que llaurin els camps de cereal de manera perimetral fins a l'arribada de l'onada d'aire calent per netejar el terreny i crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc. "Els hem demanat que remoguin terres amb les seves màquines perquè en cas d'incendi els terrenys actuïn de tallafocs", explica Anson.

També, en coordinació amb els Agents Rurals, s'està ultimant l'activació del nivell 3 del Pla Alfa a les principals zones de risc. Aquesta mesura, que es concretarà dimecres en el marc del pla INFOCAT, permetrà tancar els accessos als Parcs Naturals i a l’entorn rural dels municipis més afectats per la situació.

En conseqüència, també s'aturaran totes les activitats empresarials i industrials a l'espai forestal. Aquesta mesura ja s'ha traslladat a l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (Arescat) i l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals (Acetref), les principals entitats empresarials del sector.