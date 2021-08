La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha acusat Junts d'afeblir la posició del Govern en la taula de diàleg amb les seves reticències sobre la negociació amb el Govern: «No és una actitud adequada».

«Plantejar que la taula de negociació no té sentit quan encara no hem sortit ni a jugar és com si ets a punt de jugar un partit, estàs a l'autobús i ja dius que perdràs»", ha retret en una entrevista d'Europa Press, després que en les últimes setmanes diversos dirigents de Junts hagin carregat contra la taula de diàleg i hagin demanat retallar el marge de dos anys que han donat a la negociació amb el Govern central.

Vilagrà ha defensat que l'acord de Govern entre ERC i Junts és molt clar i que dona aquests dos anys per apostar pel diàleg: «És claríssim el full de ruta per als propers anys», motiu pel qual ha exigit a la formació presidida per Carles Puigdemont complir l'acord dels socis de l'Executiu i ha demanat afrontar la negociació amb tota la força per obtenir el millor resultat possible.

«Nosaltres no som dels qui diem que perdrem abans de començar a jugar el partit. No seria una actitud adequada, l'actitud adequada és la del guanyador», perquè creu que l'actitud que té Junts envers la taula de diàleg afebleix la posició de la Generalitat davant el Govern central.

Malgrat les discrepàncies sobre l'estratègia del diàleg, la consellera ha garantit que el Govern està «cohesionat» i no té problemes d'enteniment, de manera que espera que es mantingui la confiança que, a parer seu, hi ha fins ara entre els membres de l'Executiu.

Solució al conflicte

Vilagrà ha assegurat que en la taula de diàleg es plantejaran propostes «alternatives» per cercar una solució al conflicte, però ha insistit que el Govern defensarà el referèndum pactat i que ho veu possible dins del marc constitucional.

En ser preguntada per si hi ha una alternativa al referèndum d'autodeterminació, ha contestat: «Jo no ho puc avançar perquè és un assumpte que hem de parlar a fons, hem d'establir quines podrien ser les possibilitats. Òbviament a la vida les coses gairebé mai no són blanc o negre».

«Sempre hi ha possibilitats d'arribar a zones on confluïm i, per tant, es tracta de trobar aquelles on confluïm i veure si podem establir una solució pactada, que a nosaltres ens sembla que un referèndum el que fa és incloure tothom i permet que tothom pugui expressar-se», ha raonat.

Quan li han preguntat com pot avançar el diàleg si el Govern manté la seva aposta pel referèndum i el Govern de Pedro Sánchez el rebutja, Vilagrà ha argumentat que a nivell internacional hi ha hagut conflictes més bel·ligerants i greus que el català i que s'han acabat «acostant posicions».

«El que plantegem és que evidentment hem de posar sobre la taula propostes alternatives, hem d'explorar possibilitats, hem de conèixer molt bé els interessos de cadascun, ens hem de parlar i donar-li un temps de recorregut», ha subratllat, i ha reiterat que no s'aixecaran de la taula de diàleg.

A més, ha assenyalat que fa temps també hi havia coses que semblaven molt difícils i s'han acabat produint, com els indults als presos de l'1-O: «D'entrada són plantejaments molt distants. Però entenem que podem abordar alternatives i acostar posicions, i ens sembla que el punt seria aquest referèndum pactat amb l'Estat».

Ha insistit que el referèndum pactat és la millor opció de solucionar el conflicte i creu que pot fer-se dins de la Carta Magna: «La Constitució no prohibeix que pactem un referèndum, seria possible fer-ho».

Reunió al setembre

Vilagrà ha advertit que s'han de diferenciar clarament els assumptes que s'aborden en la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central de la taula de diàleg, que ha de servir per trobar una solució al conflicte: «No pot ser mai una moneda de canvi».

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, van pactar reprendre la taula de diàleg la setmana del 13 de setembre i sobre aquesta primera reunió la consellera ha avisat que servirà més per preparar la negociació que per començar a obtenir resultats: «Una negociació política d'aquesta magnitud requerirà una preparació, un procediment i unes bases. Per tant, ja us dic que el primer dia no arribarem gaire lluny».

«El que farem en els primers compassos d'aquestes trobades i d'aquesta negociació és establir quin és el marc, establir les posicions, quin és l'interès de cada part i després acabar fent les propostes concretes i les alternatives concretes», ha afegit.