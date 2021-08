Élite Taxi ha demanat a l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) que suspengui «amb caràcter immediat» l'activitat de la plataforma d'Uber per no complir, segons l'associació, l'obligació d'identificar de manera visible els seus vehicles per als usuaris, i obrir el corresponent expedient sancionador.

Així ho ha remès a la Imet el coordinador de l'entitat, Alberto Álvarez, en un escrit.

«Els distintius hauran de ser autoritzats prèviament i podran situar-se únicament al vidre posterior del vehicle. Hauran de ser d'un material que no impedeixi la visibilitat de l'interior del vehicle ni pugui afectar la seguretat de la conducció», afegeix l'informe.

Segons Álvarez, l'associació del Taxi ha pogut constatar que existeix un compliment desigual per part d'algunes empreses que ofereixen serveis de transport de taxi a la ciutadania, «perquè alguns taxis porten molts més distintius dels que permet el reglament i, en altres casos, no porten ni el distintiu obligatori a la luneta posterior».

Ha destacat el cas d'Uber, «que el seu 100% de llicències adscrites a l'aplicació incompleixen flagrantment la norma citada», perquè segons Élite Taxi circulen sense portar cap distintiu de la companyia que sigui visible per a les persones usuàries, i ha demanat que compleixin els requisits de preus del Reglament Metropolità del Taxi.

«És més, a la pàgina web d'Uber indica de manera expressa que, a la ciutat de Barcelona, no cal posar cap adhesiu ni identificatiu d'Uber al cotxe», ha insistit l'associació.