La portaveu de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ha avisat que els cupaires augmentaran "la bel·ligerància" amb el Govern si constaten que l'executiu "no està fent passes cap a la sobirania i l'autodeterminació, sinó que fa neoautonomisme passat de moda". En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Vehí ha advertit que, de moment, la CUP "no fa bon balanç" de com està avançant la legislatura. La diputada cupaire ha carregat contra ERC, a qui ha acusat de fer "un doble joc" i actuar de manera diferent a Catalunya i a Madrid. Segons ha dit, a l'Estat "miren el PSOE a veure què en treuen" i els ha retret que participin "en una mena de comerç bipartidista".

En declaracions a l'ACN, Vehí ha retret als republicans que canviïn l'actitud en funció de si són a Madrid o a Catalunya. A tall d'exemple, ha recordat que al Parlament ERC és a favor de la llei de regulació dels interins al sector públic, mentre que assegura que al Congrés s'ha vist "un canvi de criteri" en facilitar que s'aprovés un decret del govern espanyol "que va contra els interessos dels treballadors". "Ens preocupa molt aquest doble joc", ha insistit.

Els cupaires també critiquen l'actuació de JxCat al Govern, que creuen que tampoc està fent passos cap a la sobirania i l'autodeterminació. Segons Vehí, Junts té "una retòrica molt independentista, sense gestos al govern espanyol ni al Congrés", però els ha retret que després pactin amb la Moncloa "per la porta del darrere i en ple agost" l'ampliació de l'aeroport del Prat. Segons Vehí, sembla que tant ERC com JxCat vulguin fer entrar Catalunya "en una màquina del temps i tornar als anys 90s i a principis del 2000". La diputada ha dit que aquest "neoautonomisme" està "passat de moda" i ha assegurat que "és absurd".

Actitud "més bel·ligerant"

La diputada cupaire ha advertit el Govern de la Generalitat que de moment no fan una bona valoració de la legislatura. La CUP va facilitar la investidura del president, Pere Aragonès, després de signar un pacte "de mínims" amb ERC, i ara adverteix que està fent una "avaluació quotidiana i contínua" de tots els punts i del seu compliment. Tot i l'entesa prèvia a la investidura, asseguren que la seva actitud pot canviar si l'executiu segueix amb la mateixa línia i pot tornar-se "més bel·ligerant".

Amb aquest avís Vehí ha remarcat que els cupaires decidiran com actuen en funció de "la línia de la política pública i concreta del Govern". Un dels punts clau serà la negociació dels pressupostos, on apunta que observaran si l'executiu d'Aragonès dota pressupostàriament els acords compromesos amb la CUP.

Referèndum i amnistia

En clau nacional, Vehí assegura que la proposta dels cupaires continua sent una llei d'amnistia i un nou referèndum. Així, ha acceptat que ERC vulgui intentar obtenir resultats de la taula de diàleg durant els dos anys de marge que s'ha donat, però ha recordat que l'acord amb la CUP explicita que si fracassa la taula durant la legislatura hi haurà un nou embat democràtic en forma de referèndum, que ha situat d'aquí a uns dos anys.

"La CUP no atendrà les necessitats de la taula perquè pensa que no té sentit, la CUP vol que es voti i que el Govern posi a disposició tot el que tingui perquè es pugui votar", ha explicat. En aquest sentit, ha instat a començar a fer política exterior per explicar la situació a Catalunya i a treballar perquè hi pugui haver urnes.

En relació a l'Acord Nacional per a l'Amnistia i l'Autodeterminació anunciat per Aragonès, Vehí considera que serà útil si aconsegueix sumar gent i si es desplega amb concreció i dotació pressupostària. En aquest sentit, ha avançat que no tindrà sentit si només són "anuncis vagues i buits on la retòrica és molt independentista però la política és poc concreta".

11-S al carrer

D'altra banda, la diputada cupaire ha fet una crida a "tornar a sortir al carrer" el dia 11 de setembre a la tradicional mobilització independentista. "La gent és la garantia que el Govern no descarrili, que l'independentisme governamental faci el que toca, que és batallar pel referèndum i per la llei d'amnistia sense més dilacions ni subterfugis", ha remarcat.