L'Ajuntament de Barcelona ha sancionat per primera vegada un cas de discriminació directa per racisme a l'hora de llogar un habitatge amb una multa de 45.000 euros a la propietat de l'habitatge i a la immobiliària que la comercialitzava.

En un comunicat aquest divendres, 6 d'agost, el consistori ha informat que la immobiliària i la propietat van intentar evitar llogar l'habitatge a una persona d'origen marroquí, una infracció prevista en la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge.

La discriminació es va donar quan, després de manifestar interès a llogar-ho i acreditar solvència econòmica, la immobiliària no va respondre la petició i va argumentar que s'havia escollit a una altra persona per llogar-ho, malgrat que el pis seguia buit i disponible.

Unes setmanes després, una persona de l'entorn de la víctima i que no és d'origen marroquí es va interessar pel pis, va poder visitar-ho i acreditar solvència equivalent, i en aquest cas l'agent immobiliari es va mostrar disposat a llogar-ho.

NO HI HAVIA ALTRES FACTORS

Així, es va poder demostrar que el criteri de la propietat no es basava en la solvència econòmica, i aquest cas suposa "una fita" davant les dificultats de provar aquest tipus de discriminació, ja que no s'ha demostrat que hi hagi altres factors per justificar l'actuació de la immobiliària i la propietat.

Els fet van succeir a principis de 2020 i van ser denunciats per la víctima en l'Oficina per la No Discriminació (OND) i van ser estudiats per la Unitat de Disciplina i Antiacoso de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB).

Durant el procés, la propietat, formada per tres persones físiques, i la immobiliària han pogut presentar al·legacions i proves, que han estat desestimades jurídicament per la Unitat de Disciplina i Antiacoso.

Es tracta del segon cas en el qual l'Ajuntament sanciona per discriminació en l'accés a l'habitatge per raó d'origen, encara que el primer va ser per l'anunci d'un pis que s'oferia solament per a persones espanyoles.

El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ha assegurat que la de l'Ajuntament de Barcelona ha estat "la primera del país" per racisme, i ha afegit que l'objectiu no és multar sinó transformar la realitat i llançar un missatge de prevenció.

Ha desitjat que aquest cas "arribi lluny", i ha cridat els ciutadans que sofreixen aquestes discriminacions a intentar documentar-les a través de correus electrònics o missatges de WhatsApp per poder demostrar-ho.