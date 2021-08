Una línia de tempestes va escombrar aquest dissabte al vespre-nit tot Catalunya acompanyada de precipitacions fortes, ratxes de vent intenses i una baixada general de les temperatures. No obstant això, les pluges van deixar poques incidències amb els registres més importants concentrats a l'Alt Pirineu (70,3 litres a Espot i 57,3 litres a Sort). Segons informa Protecció Civil, l'R2 nord es va tallar unes hores per la caiguda d'un arbre a la catenària a Cardedeu i l'AP-2 també es va tallar a la circulació al quilòmetre 130 a Soses (Segrià) per assegurar un cablejat elèctric que amenaçava de caure a la carretera. En paral·lel, uns 8.000 abonats de Cerdanyola del Vallès es van quedar sense llum degut a les pluges.

Els 8.000 abonats de Cerdanyola van anar recuperant progressivament el subministrament elèctric a partir de la nit i matinada. Les tempestes van ser fortes i acompanyades de pedra o calamarsa en nombroses comarques com la Terra Alta, el Montsià, les Garrigues, l'Urgell, l'Alt Camp, el Tarragonès, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, Osona i el Ripollès. De fet, el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres en 30 minuts es va superar en poblacions com Perafita (30,9 litres), Vacarisses (24,1 litres), Tarragona (23,9 litres), Nulles (23,8 litres), la Bisbal del Penedès (23,5 litres), Rellinars (23,3 litres) o Sant Pau de Segúries (21,3 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).