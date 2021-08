El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet balanç de la sinistralitat fins al 31 de juliol i ha informat que han mort 75 persones a les carreteres catalanes en 71 accidents en els primers set mesos de l'any. Es tracta d'una xifra un 25,7% inferior al mateix període de l'any 2019, quan van perdre la vida 101 persones en 95 sinistres mortals en zona interurbana. L'any 2020 no es pren com a referència per ser atípic en el trànsit per les severes restriccions de mobilitat durant la primera onada de la pandèmia. L'SCT alerta que gairebé el 45% de les 75 víctimes mortals d'aquest 2021 són de col·lectius vulnerables (24 motoristes, 7 vianants i 2 ciclistes) i que un de cada tres accidents mortals a la xarxa viària de Catalunya és un xoc frontal.

Baixa la sinistralitat en motoristes: 1 mort al juliol, 8 al juny

En paral·lel, Trànsit ressalta que aquest mes de juliol s'ha frenat l'accidentalitat mortal de les motocicletes, amb un únic motorista mort a les carreteres catalanes, en contraposició al mes de juny que van perdre la vida 8 motoristes i va ser el mes més mortífer de l'any per a aquest col·lectiu. Tot i això, l'SCT continua demanant per aquest estiu que no s'abaixi la guàrdia i més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, ciclistes i vianants, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres.

A partir del mes de maig d'enguany, coincidint amb la fi de l'estat de l'alarma i la recuperació de la mobilitat a valors similars a la situació de prepandèmia, la sinistralitat ha augmentat molt, amb 17 morts el mes de maig i 18 més el mes de juny. En aquest mes de juliol, amb 13 morts, s'ha trencat la tendència, tot i que aquests tres mesos sumen el 64% del total de víctimes d'aquest 2021. Al mes de juliol de 2019 van morir a les carreteres catalanes 19 persones.

Un de cada tres accidents mortals és una col·lisió frontal

En aquests primers set mesos de l'any, es consolida la tendència a l'alça dels accidents mortals amb més d'un vehicle implicat, atès que 57 dels 71 sinistres, el 80%, ho han estat. A més, convé destacar que enguany un de cada tres accidents mortals és una col·lisió frontal (26 del total de 71 sinistres). Aquest 2021 aquesta tipologia d'accidents representen en 36,6% del total de sinistres i el 2019 eren el 27,3% (26 sobre 95).

Trànsit subratlla que aquest tipus de col·lisions solen ser impactes d'alta intensitat amb conseqüències molt greus pels ocupants dels vehicles i acostumen a estar relacionades amb avançaments temeraris o indeguts, amb distraccions, com la manipulació del mòbil, que suposen una desviació de la trajectòria del vehicle, o també amb la fatiga i la somnolència.

7 atropellaments mortals

Per tipus d'accident també cal remarcar que aquest 2021 han augmentat els atropellaments mortals, atès que fins al 31 de juliol se n'han registrat 7, 2 més que en el mateix període de 2019. En la radiografia de la sinistralitat d'enguany també cal posar de relleu que les víctimes mortals per tipus de dia de la setmana es registren en la meitat dels casos en cap de setmana (des de divendres a les 15 hores) o festiu, sumant 37 del total de 75 morts. Els altres 38 han perdut la vida en dies feiners.

13 morts menors de 25 anys

Per franja d'edat, convé destacar que han augmentat les víctimes mortals d'infants i joves d'entre 0 i 24 anys. Concretament aquest 2021 n'han mort 13 (3 de les quals són menors de 14 anys) i el 2019 se'n van registrar 10 en el mateix període. Davant d'això, des de l'SCT es recorda que en qualsevol trajecte, sigui llarg o curt, els infants han d'anar sempre amb els sistemes de retenció cordats i idonis al seu pes i talla, i la resta d'usuaris han de circular amb el cinturó de seguretat.

A més, el tram de 35 a 44 anys és el que continua acumulant més víctimes mortals (18) i més increment, 6 més que en el mateix període de 2019. En contraposició, les franges de més de 65 anys són les que registren més reducció de les víctimes mortals aquest 2021 (10 enguany i 31, el 2019).

Tarragona i Barcelona, les demarcacions amb més reducció de víctimes

Per últim i per demarcacions, convé destacar que Tarragona i Barcelona són els territoris que registren més reducció de víctimes mortals respecte al 2019. Concretament, a Tarragona els morts per accident de trànsit baixen un 57,1% en aquests set mesos del 2021 (12 morts enguany i 28, el 2019) i a Barcelona un 23,1% (30 morts enguany i 39, el 2019). D'altra banda, Lleida, amb 15 persones mortes, registra 1 mort menys que el 2019, i a les carreteres de Girona hi ha hagut el mateix nombre de víctimes mortals, 18.

A més, cal tenir en compte que, aquest mes de juliol, la demacració de Girona ha estat la que ha tingut més morts a la xarxa viària, amb un total de 6 víctimes mortals, i ha esdevingut el mes mortífer d'aquest 2021 en aquest territori. Pel que fa als col·lectius vulnerables, ha pujat la sinistralitat dels vianants, atès que enguany han mort 3 vianants atropellats a les carreteres gironines i, en el mateix període de 2019, no en va morir cap.