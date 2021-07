Les persones que vulguin estacionar els seus vehicles en algun dels quatre aparcaments que donen accés a la Pica d'Estats hauran de pagar des d'aquest dissabte. És una mesura que també s'aplica en altres espais naturals del país per evitar massificacions durant l'estiu. La posada en marxa de l'aparcament regulat i de pagament permetrà controlar l'afluència de visitants a la zona, després de constatar que l'agost passat més de mig miler de persones hi passaven al dia, gairebé el triple del que seria aconsellable. Els ingressos que s'obtinguin es reinvertiran en el manteniment de les instal·lacions d'ús públic de l'entorn i la conservació de la biodiversitat. La mesura estarà en vigor fins el 12 de setembre.

El tràmit per reservar plaça en algun dels quatre aparcaments que donen accés a la Pica d'Estats, els de la Molinassa, la Farga, Pla de la Selva i Aixeus, s'ha de fer per internet i té un cost de cinc euros per a cotxes i furgonetes, i de dos euros en el cas de motos i quads. La mesura, que s'aplicarà fins al 12 de setembre, s'emmarca en un pla pilot pilot implementat des del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'EMD d'Àreu i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alins (Pallars Sobirà), per reduir la massificació a la zona, després de les imatges de l'estiu passat en què un important volum de persones van passar per la Pica d'Estats.

Els diners que es recullin amb aquesta mesura es destinaran a la millora dels accessos i de l'entorn de la zona d'accés a la Pica d'Estats, segons ha ressaltat l'alcalde pedani d'Àreu, Iu Escolà.

En total, aquests quatre aparcaments sumen 125 places i, fins a un 90%, d'aquestes es poden reservar a través del web. Com a suport al sistema de regulació, s'ha implementat un servei de vigilància i control de pas dels vehicles que han fet la reserva o estan autoritzats. Per reforçar-ho, tan aviat com sigui possible, es preveu instal·lar una barrera de control amb lector de matrícules.En cas que estigui tot ple i no s'admetin més reserves per a aquell dia, el web informa sobre els contactes dels serveis de transport públic de taxi tot terreny disponibles des del poble d'Àreu, segons ha explicat el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.

Per evitar la saturació dels espais d'aparcament municipal resultant dels vehicles que no puguin accedir a la pista, s'ha optat per habilitar un prat per poder encabir-hi temporalment més vehicles, on també es preveu reubicar el punt d'informació existent.

Cal tenir en compte, però, els veïns de la Vall Ferrera, els propietaris, els gestors del refugi, les persones amb mobilitat reduïda acreditable i els adjudicataris d'aprofitaments forestals i serveis públics estan exempts del pagament. Durant el mes de juliol, des del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'EMD d'Àreu s'ha anat donant a conèixer, sobretot a través de les xarxes socials, sobre aquest nou sistema de reserva i pagament i les normes de comportament per a la conservació de l'entorn a través del mateix servei de vigilància i informació del Parc i la senyalització pertinent.

A més, la mateixa web, que està operativa en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) informa mitjançant preguntes freqüents i respostes els dubtes que pugui generar aquesta regulació. La pluja d'aquest dissabte que ha caigut a la zona, especialment durant el matí, ha fet, però, que no hagin estat moltes les persones que hagin decidit acostar-se fins a la Pica d'Estat, tot i haver reservat l'aparcament. Alguns dels visitants han valorat positivament la regulació de l'espai d'aparcament per reduir la massificació de l'entorn, sobretot durant l'estiu.