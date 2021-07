La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha rebut en audiència una representació dels encausats pels talls de carretera a la Jonquera dels dies 11 i 12 de novembre del 2019 convocats per Tsunami Democràtic. Borràs ha presidit un acte a l'Auditori del Parlament amb una delegació d'una quarantena d'investigats. La recepció també ha comptat amb la presència dels secretaris segon, tercer i quart de la Mesa, Aurora Madaula, Pau Juvillà i Ruben Wagensberg, respectivament, així com els diputats de la CUP Dani Cornellà i Montserrat Vinyets.

Durant l'acte, a porta tancada, hi ha hagut intervencions de Borràs, que ha expressat el seu suport als encausats, i d'una representant dels investigats. Prèviament els membres de la Mesa s'han reunit amb sis advocats dels activistes.En total el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha citat a declarar 196 investigats pel tall que va bloquejar la frontera els dies 11 i 12 de novembre per suposats delictes de desordres públics i danys. Segons la plataforma d'encausats, són fins a 300 persones les investigades en diferents causes pels talls d'aquells dies.