La presidenta del grup parlamentari de la CUP-NCG, Dolors Sabater, ha avisat ERC que caldrà revisar «més aviat que tard» els 2 anys de marge que van pactar per a la taula de diàleg. «És evident que no esperarem als 2 anys, ja vam quedar que ho aniríem revisant i avaluant, que en aquests 2 anys s'aniria veient com avança la taula, i caldrà un replantejament més aviat que tard», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Sabater creu que aquesta taula «només ha de servir per parlar d'autodeterminació i d'aministia» i que, davant de la negativa del govern espanyol, caldrà «gestos clars» per part de Govern per reactivar l'estratègia independentista per preparar-se per a una «via unilateral» que preveu «segur».

Sabater ha recordat que van acceptar la taula de diàleg perquè ERC creu que «tindrà recorregut», però que això no vol dir estar de «braços plegats» durant els 2 anys de marge que es va establir en l'acord entre els republicans i la CUP. Per això, la diputada de la CUP ha exigit al Govern una «reactivació»de l'estratègia independentista per preparar-se per «exercir l'autodeterminació».

Sabater creu que s'han de fer les dues coses en paral·lel.La diputada de la CUP ha explicat que no assistiran a la reunió prèvia amb els grups per preparar la reunió bilateral prevista per al 2 d'agost, ja que aquesta trobada respon al «marc autonòmic».

Sabater també ha avisat que a hores d'ara no està garantit el suport de la CUP als pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve. «Han passat coses que ens han preocupat molt», ha argumentat, com ara el suport als Jocs Olímpics d'hivern, fet que considera un retorn a «models antics que es van demostrar fallits».

Sobre l'actuació del Govern, Sabater ha dit que de moment hi ha «molt bones paraules», mentre «els fets estan molt lluny». Sí ha vist amb bons ulls, en canvi, que el Govern hagi decidit avalar a través de l'Institut Català de Finances (ICF) les finances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior entre 2011 i el 2017, tot i que hi hagués un «moment dubitatiu».