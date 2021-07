El Govern preveu allargar el tancament a les 00.30 hores de la restauració i els locals públics durant tot l'estiu. A banda del confinament nocturn i la limitació de reunions, que depèn de l'aprovació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Govern va establir la setmana passada el tancament de locals, així com la recomanació de tancar parcs i platges. L'evolució de contagis, que ha arribat al pic aquests últims dies, no donarà treva als hospitals fins d'aquí dues o tres setmanes, i per això es recorda a la població que gaudeixi de l'estiu amb restriccions i reducció de la interacció social. Així, s'ha iniciat una campanya per recordar que un de cada tres ingressats als hospitals per Covid té menys de 40 anys.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que les dades hospitalàries seguiran pujant uns dies més i per tant la societat "no es pot relaxar". Per això, la campanya '#1decada3' recorda que una de cada tres persones que han estat ingressades per covid als hospitals del sistema sanitari tenen menys de 40 anys. La xifra passa a ser d’una de cada cinc en el cas de les unitats de cures intensives. Són dades que no s’havien vist en les anteriors onades i que, davant l’elevat nombre de persones joves infectades, és una nova realitat als centres hospitalaris. Aquest fet té a veure amb la circulació de la variant delta, més transmissible, i amb l'elevada interacció social al voltant de l'estiu.Per posar de relleu aquest risc, el Departament de Salut comparteix des d’avui missatges en primera persona de joves que estan o han estat ingressats després de contraure la covid. Joves que relaten de forma clara, directa i contundent la seva experiència de tenir covid, el seu empitjorament i el seu ingrés hospitalari.

Amb aquesta campanya, el Departament de Salut vol incidir en la necessitat de conscienciar al conjunt de la ciutadania que qualsevol persona té el risc de complicacions si contrau la covid i, també, els menors de 40, unes franges d’edat en que la vacunació ha començat les darreres setmanes i, a la vegada, amb les taxes d’infecció més elevades durant aquesta cinquena onada. "Per reduir el risc, cal reduir la interacció social, respectar les mesures de protecció i prevenció i vacunar-se".

D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha dit que els Mossos i les policies locals s'adaptaran al toc de queda aprovat pel TSJC a 165 municipis, i que els serveis jurídics del departament encara estudien la sentència del Tribunal Constitucional que ha anul·lat el primer estat d'alarma, i les conseqüències que això pot comportar per les multes imposades en aquell moment.