El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha criticat que la "burocràcia" impedís que Catalunya disposés de més efectius en el moment de l'inici de l'incendi de Llançà i el parc del Cap de Creus. Elena ho ha dit en referència a la polèmica sorgida després que el Govern demanés al govern espanyol que reclamés hidroavions francesos per la seva proximitat a l'incendi, però no s'autoritzés des de l'Estat. El conseller ha reivindicat que aquests mitjans feien falta. Per això, s'han posat en contacte amb el Ministeri d'Interior per abordar el tema. Elena ha anunciat que es treballarà des de Protecció Civil de Catalunya i la de l'Estat perquè aquesta situació, "que no és acceptable", no es repeteixi.