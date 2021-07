Salut preveu superar els 2.000 pacients ingressats a planta i els 400 a les UCI per Covid-19 en els propers dies, segons ha indicat el subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia, en roda de premsa. Actualment, hi ha 1.683 pacients a planta per coronavirus, un 18% del total d'ingressos, i 307 a les UCI, un 42% del total i al voltant del 30% de la capacitat de crítics. Llaberia ha explicat que veuen una estabilització en la pujada de contagis, si bé s'ha mostrat prudent, i confia que les restriccions dels últims dies comencin a notar-se als hospitals a finals de setmana. Quant al protocol de les residències, ha aclarit que el sistema de salut no cobrirà els tests que s'han de fer les persones que visitin un familiar.