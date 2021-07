La consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, ha reafirmat el seu compromís per impulsar un nou model d'actuació amb l'objectiu d'evitar la violència institucional contra les dones des de les administracions públiques.

En una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge, la consellera ha explicat que durant aquesta legislatura hi haurà una inversió en polítiques de sensibilització i prevenció per evitar casos de violència masclista, amb accions dirigides «específicament als homes».

Per a ella, aquestes accions dirigides als homes s'han d'impulsar «des de les escoles, amb una educació sexoafectiva potent i adequada a cada edat» i relacionada amb el coneixement del propi cos, amb el consentiment, i amb la normalització de la menstruació i la masturbació, entre d'altres.

Ha assegurat que la Conselleria ha començat a reunir grups de treball «amb tots» els altres departaments de la Generalitat perquè la detecció i l'atenció de casos de violència masclista s'abordin des d'una perspectiva integral.

Segons ella, el departament de nova creació que lidera permet teixir aliances interdepartamentals i transversals amb les altres conselleries perquè «la igualtat es deixi de veure com una política sectorial».

A més, ha situat entre les seves prioritats aconseguir l'equitat menstrual i incorporar la perspectiva de gènere en els àmbits de la salut i de la feina: «Les dones cis i els homes trans tenen uns cicles hormonals diferents als homes cis i cal tenir en compte l'afectació en el dia a dia de les dones».

Llei trans

En ser preguntada per la recentment aprovada llei trans, la consellera ha considerat que «ha perdut especificitat en els drets de les persones trans, tampoc tenen cabuda els de les persones no binàries, hi ha un tutelatge en l'exercici de l'autodeterminació de gènere» i ha reivindicat que l'únic posicionament possible és el trans inclusiu, en les seves paraules.

D'altra banda, ha defensat que blindar els drets humans, estendre el feminisme i aconseguir la igualtat en la societat és un pas més en el camí cap a la independència: «El projecte independentista va acompanyat d'un projecte de transformació del país, on la transformació feminista és clau».