"Amb aquestes xifres de contagis, clarament no hem fet bé les coses", ha admès el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha afegit que la celebració dels grans festivals de música va ser un "error" perquè amb la seva realització es van enviar missatges contradictoris, tot i que les dades preliminars no indiquen una explosió de contagis. Ha dit que les dades epidemiològiques continuen sent "molt dolentes", tot i que amb una certa "ralentització" de 15 a 29 anys. Ha defensat la necessitat del toc de queda i ha obert la porta a un mínim de 4 setmanes. D'altra banda, ha explicat que hi ha un miler de treballadors de centres sanitaris que tot i tenir la pauta completa s'han infectat en aquesta onada.

El conseller ha assegurat que tot i que hi ha una ralentització dels contagis en la franja de 15 a 29 anys, no és una aturada ni un descens, sinó que la infecció s'ha anat traslladant a altres franges d'edat. Així, ha asseverat que encara està creixent el virus. Ha reconegut que s'ha fer autocrítica i que aquestes xifres indiquen que les coses no s'han fet bé.

En ser pregunta sobre què ha passat, ha contestat que s'ha donat la "tempesta perfecta" i ha lamentat que hi havia una sensació que tot anava molt bé. "També jo hi he contribuït", ha reconegut. En aquest sentit, ha dit que ha tornat a passar "el mateix" que en onades anteriors com a concepte però ha incidit que aquesta onada té unes característiques completament diferents ja que està afectant majoritàriament un sector de la població que fins ara no l'estava patint amb aquesta cruesa.

El conseller ha dit també que hi ha una "doble realitat" o una sensació de "doble pandèmia": la que es pot veure als carrers i la que hi ha als centres de salut. Així, ha lamentat que s'hagi enviat el missatge que s'estava "sortint del túnel" quan el virus ha demostrat que "dona moltes voltes". Precisament per això, i tot que eren projectes planificats i la situació ja era "complicada" abans, ha reconegut que celebrar el Vida, el Canet Rock o el Cruïlla ha estat contradictori amb la realitat del moment. El conseller ha fet referència especialment a com ha pogut contribuir aquesta celebració al missatge que s'enviava més que no pas a la traducció en contagis, ja que ha dit que les dades preliminars indiquen "que no han tingut un gran impacte". Les dades finals es donaran a conèixer el proper dimecres o el següent.

Si el TSJC tomba el toc de queda es reavaluaran les mesures

En aquest situació, ha confiat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avali el toc de queda nocturn demanat pel Govern. Una mesura que ha augurat que podria ser necessària fins a quatre setmanes i que s'anirà renovant setmana a setmana. Amb tot, ha insistit que la voluntat és que s'apliqui el menor temps necessari.

Si el tribunal tomba aquesta mesura, en principi el Govern mantindrà la resta de restriccions i reavaluaria si és necessari afegir-ne alguna. Entre aquestes ha descartat el confinament territorial ja que ha indicat que el més important ara és incidir en els grups d'edat on hi ha més contagi i socialització.

D'altra banda, ha manifestat que "està sobre la taula" vacunar amb segones dosis persones que han passat la covid, així com si els contactes estrets ben vacunats han de fer o no quarantena. Els dos temes es tracten en el marc de la Comissió Nacional de Salut Pública. Sobre el món sanitari, ha explicat que hi ha un miler de treballadors en centres sanitaris que s'han reinfectat. Ha insistit en la necessitat de protegir aquets col·lectiu, que està "esgotat" i que necessita fer vacances. Argimon ha concretat que hi ha centres que estan denegant permisos però ha esperat que no s'hagin d'anul·lar vacances.

La Delta no serà la última variant

De cara a l'estiu, ha demanat a la població que gaudeixi de les vacances però "amb prudència i prevenció". I pel que fa al futur, ha alertat que el virus "es quedarà" i que la variant Delta "no serà la última".