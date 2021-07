L'Ajuntament de Sarral (Conca de Barberà) ha suspès el casal d'estiu i el curset de natació arran de la detecció d'entre 12 i 15 casos positius de coronavirus. Segons l'alcalde, Jaume Fornés, el primer positiu es va detectar dimecres al casal i, llavors, van "saltar les alarmes" al municipi. A conseqüència del brot, hi ha una quarantena de persones confinades per ser contactes estrets amb els infants. El casal acull una vuitantena de nens, d'entre 4 i 12 anys, veïns de Sarral i de poblacions veïnes, com les Piles o Barberà de la Conca. Fornés ha explicat que cap dels positius es troba hospitalitzat i que molts tenen símptomes lleus.

A banda de la suspensió de les activitats d'estiu, el consistori també ha cancel·lat els actes previstos per la Setmana de la Igualtat i no descarta suspendre la Festa de les Pubilles, prevista per al cap de setmana vinent.