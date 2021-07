La 28a edició del «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple» ha omplert de solidaritat les 450 piscines d'arreu de Catalunya adherides a la iniciativa. Enguany, les aportacions recaptades es destinaran a ajudar les persones recentment diagnosticades, els seus familiars i per a la investigació. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa incurable, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. La Fundació segueix aimant a la societat a sumar-se a la iniciativa solidària al llarg de l'estiu a través del web www.mullat.cat per assolir l'objectiu de 300.000€.

"És una edició una mica especial perquè encara hem de tenir molta cura per la covid, però estem molt contents; la gent està responent", ha afirmat Teresa Campanera, membre del Patronat d'Esclerosis Múltiple de Catalunya.

Famílies i joves s'han solidaritzat amb els afectats per l'esclerosi múltiple i han participat en la 28a edició del 'Mulla't' amb la compra de samarretes, bosses de platja o tovalloles, entre altres articles venuts per la Fundació Esclerosi Múltiple, organitzadors de la jornada solidària.

A la capital, el Club de Natació Atlètic Barceloneta (CNAB) ha acollit l’acte central del Mulla’t, on diverses personalitats de l’àmbit polític, social i cultural s’han llançat a la piscina en la tradicional capbussada solidaria per l’esclerosi múltiple (EM). La Presidenta del Parlament, Laura Borràs, la Consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la Presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, la Directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech, el President d’Infraestructures de la Generalitat, Miquel Buch, la xef Ada Parellada, la periodista Agnès Marqués, l’actor Octavi Pujades i l’artista Anna Senan, han estat algunes d’elles.

Durant l’acte, els assistents han pogut gaudir d’un espectacle d’acrobàcies a l’aigua de la companyia internacional de circ Les Farfadais. L’actuació ha estat acompanyada d’una veu en off que ha narrat la relació d’una persona amb la malaltia, els seus sentiments i les seves emocions.

Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis d'atenció a les persones recentment diagnosticades i els seus familiars. També serviran per donar suport a la recerca. En aquesta 28a edició també es poden fer donatius i comprar el marxandatge a través del web.