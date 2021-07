L'exconseller de la Generalitat, Joaquim Forn, ha assegurat el seu pas per la presó li ha servit per enfortir la ideologia i reafirmar les seves conviccions independentistes: «La presó ha servit per reforçar allò que ja sabíem».

«Si estàvem convençuts que el camí per al nostre país era la independència, encara ho tenim més clar: no hem sortit ni amb por ni amb renúncies», ha defensat en una entrevista al diari 'El Punt Avui'.

Ha posat en valor la visita del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica): «Tothom arrossega una motxilla de retrets, però arriba un moment en què cal deixar-los a un costat i continuar».

Ha explicat que malgrat estar inhabilitat per exercir càrrecs polítics, no ha abandonat els seus ideals i vol continuar treballant per aconseguir els objectius de l'1-O, cosa que pot fer «des de les entitats i no estrictament des d'un partit polític».

«Ens hem posat al servei del president Puigdemont i dels consellers per treballar pel seu possible retorn. Tenim l'amnistia sobre la taula i, molt important, la fi de la repressió», ha destacat.