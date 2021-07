El president del Govern, Pere Aragonès, ha alertat aquest diumenge que s'està en un moment complicat a nivell de contagis de la covid-19, que s'han incrementat "de manera explosiva", i d'afectació hospitalària. "No estem en un moment bo", ha avisat. Aragonès ha explicat que el Govern prendrà "noves mesures per mitigar el nombre de contagis que s'estan produint" i treballaran per fer un equilibri amb "la vida social, econòmica i emocional". Les noves accions s'anunciaran aquest dilluns o dimarts. Aragonès i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'han reunit aquest diumenge amb treballadors de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Aragonès ha destacat l'impacte en matèria hospitalària i d'ingressos i en menor mesura a les UCI. "La vacunació avança com mai, però fins que tots estiguem protegits, cadascú de nosaltres no estarà salvat i cal extremar les mesures de protecció", ha afirmat. "El virus ens colpeja amb força amb un nivell de contagis molt elevat", ha alertat.

El president ha apuntat que entre les persones ingressades també hi ha els que han rebut una dosi o la pauta completa de vacunació. "Ens hem de protegir malgrat estiguem vacunats per la nostra pròpia salut i per ajudar als professionals sanitaris del país".

Noves mesures

Aragonès ha explicat que el Govern prendrà "noves mesures per mitigar el nombre de contagis que s'estan produint" i treballaran per fer un equilibri amb "la vida social, econòmica i emocional". S'anunciaran aquest dilluns o dimarts quan estiguin resoltes, ha dit el president, es del punt de vista tècnic.

En aquest context, el conseller Argimon també ha parlat d'un creixement molt explosiu i ràpid del contagi. El titular de Salut ha alertat que la variant Delta és la predominant i és molt més transmissible. "Sabem que tenim un canvi en el patró epidemiològic que en onades anteriors. Es dona en gent molt més jove, majoritàriament per la seva edat no vacunada i grups d'edat d'entre 40 i 49 anys, molts d'ells amb una dosi de la vacuna". Sobre la variant Delta, Argimon també ha explicat està per sobre del 60% a tot el territori.

Sobre si hi ha persones amb dues pautes plenament vacunades amb infecció, Argimon ha dit que, per exemple, de les 115 persones que van ingressar ahir, gairebé 15 tenen la doble pauta. "Les vacunes de la covid-19 tenen una gran efectivitat, no les esperàvem fa un any, però no són 100% efectives i no són esterilitzants", ha declarat.