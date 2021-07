Primer albirament d'una tortuga babaua intentant pondre ous més enllà del Maresme. Va passar aquest divendres a quarts de dotze de la nit quan l'animal va aparèixer a Platja d'Aro on va intentar pondre a la sorra. Finalment, però, va acabar marxant per la quantitat de curiosos que es van acostar a fer-li fotografies. En aquest sentit, la investigadora de la Universitat de Vic i experta en tortugues babaua, Elena Abella, explica que és molt important no molestar-la ja que sol marxar si hi ha molta gent observant-la. Amb tot, Abella dona per fet que en els propers dies tornarà al lloc a intentar-ho de nou. La investigadora destaca que el canvi climàtic està provocant albiraments en zones cada vegada més fredes.

Cal tenir en compte que aquestes tortugues prefereixen aigües més càlides per pondre els ous, per això, és "excepcional" que hagi intentat fer-ho en una zona "freda". Un dels motius, explica Abella, és el canvi climàtic i el fet que l'aigua del mar estigui més calenta del que tocaria. Fins ara, aquest tipus d'animal no havia intentat pondre més enllà del Maresme, si bé hi ha un albirament a Blanes. El fet destacable, però, és que Platja d'Aro és una zona "insòlita" perquè, a priori, l'aigua és massa freda perquè aquesta espècie hi habiti.

Els fets van passar aquest divendres a dos quarts de dotze de la nit quan un veí de Platja d'Aro va veure la tortuga que anava cap a la sorra de la Platja Gran, just a l'alçada de l'Hotel Planamar. De seguida va avisar i diverses persones es van acostar al lloc. La Policia Local va intentar acordonar la zona, però aleshores l'animal va tornar cap a l'aigua. Abella explica que és "molt important" que la gent no s'acosti a la tortuga ni que se li intentin fer fotografies amb flaix o enllumenar-la, ja que això pot fer que marxi, com va passar.

De totes maneres, els experts creuen que la tortuga tornarà al mateix lloc entre un i tres dies. La investigadora assenyala que "no hi ha cap dubte" que es tracta d'una babaua, pel rastre que ha deixat a la sorra i per la fotografia que un veí va poder fer.

Alliberament a Castelldefels

L'agost de l'any passat, tècnics del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) van alliberar dotze tortugues babaua a la platja del Baixador de Castelldefels (Baix Llobregat) on van néixer l'octubre del 2019. Un temps en què es van criar en captivitat a les instal•lacions del CRAM al Prat de Llobregat fins que van assolir un pes suficient per ser alliberades. L’octubre de 2019 es van trobar tretze cries disperses per la platja de Castelldefels. Probablement, quan van sortir del niu a la nit, els llums del passeig marítim les van desorientar i van acabar atrapades a la zona de vegetació del final de la platja. Moltes estaven deshidratades i es van traslladar al CRAM per a la seva recuperació.