L'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa (ERC) ha defensat aquest dissabte que la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat ha de continuar "hi hagi qui hi hagi a l'altre costat" i independentment de com sigui el Govern de Pedro Sánchez després de la seva remodelació.

Bassa, que ha destacat que està inhabilitada, ho ha dit en declaracions als mitjans a Tàrrega (Lleida) abans de l'Assemblea Nacional de Dons d'ERC, al costat de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha confiat que s'aconsegueixi un acord en la taula de diàleg.

Forcadell ha garantit que tenen molt clar que defensaran l'amnistia i el dret a l'autodeterminació en la taula de diàleg, al marge de la remodelació del Govern central: "Ja veurem quines propostes porten ells", ha afegit.