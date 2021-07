Centenars de monitors i caps han acudit durant aquest dissabte al matí als sis punts habilitats a Barcelona, Lleida, Manresa, Girona, Móra la Nova i Tortosa per fer-se un test ràpid d'antígens abans de marxar de campaments o de colònies. El dispositiu s'allargarà fins a la setmana que ve i preveu fer entre 1.500 i 1.800 testos amb la voluntat de detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió de la Covid. En declaracions als mitjans dels del punt de cribratge de Barcelona, el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, ha destacat que el sector del lleure educatiu està fent les coses amb "rigor i serietat" i que és "segur". De fet, segons ha detallat, el grau d'afectació entre monitors és del 0,08%.

Els tests van dirigits a monitors i caps de lleure educatiu que participen en activitats que requereixen pernoctació. Serra ha detallat que aquest dispositiu especial, coordinat pels departaments de Drets Socials i de Salut, s'ha posat en marxa "davant la preocupació que provoca la cinquena onada" i que afecta especialment als més joves". En aquest sentit, ha subratllat que hi ha una "relativa tranquil·litat" amb el sector del lleure "perquè les coses s'estan fent bé".

També ho veu així la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència, Laia Asso, que ha recordat que el sector del lleure d'estiu ja va respondre molt bé l'any passat, quan va assistir a les formacions, va aplicar les mesures estrictament i correctament i va aplicar "estratègies imaginatives quan gairebé semblava impossible" poder posar en marxa colònies, campaments i casals d'estiu. "És un col·lectiu que respon i que és proactiu", ha defensat tot afegint que no es pot estigmatitzar la gent jove per ser actualment el col·lectiu més afectat per la covid-19. Davant d'això, Asso ha recordat que ha "donat una resposta extraordinària en tot moment durant aquesta pandèmia.

Paral·lelament, la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l'adolescència ha anunciat que aquest dispositiu és provisional i que en pocs dies Salut posarà en marxa un nou operatiu “més estable i que tindrà més punts”, cosa que facilitarà les coses arreu del territori.

A Barcelona, des que ha obert el punt de cribratge a les 10 del matí, l'afluència de monitors que començaven els campaments el mateix dia ha sestat constant. De fet, entre 10 i 11 del matí s'han fet 75 tests i cap d'ells ha donat positiu. En arribar, cadascun dels monitors ha hagut de firmar una declaració responsable. Després, han anat passant en grups reduïts a una sala on se'ls ha explicat com fer-se la prova a ells mateixos. Després de lliurar el test a una infermera, han hagut d'esperar uns vint minuts per saber el resultat.

Els monitors s'han pogut fer les proves gratuïtament i sense cita prèvia. A Barcelona el cribratge s'ha fet al carrer Calàbria 147, a la Direcció General de Joventut.