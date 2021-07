El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha apostat per limitar els horaris d'alguns establiments, com podrien ser els bars, per aturar l'increment de casos. "Menys hores oberts, menys risc de contagi", ha dit a RAC1. El doctor ha considerat que tornat al toc de queda hauria de ser "una de les últimes possibilitats" i ha argumentat que limitar els horaris dels establiments seria una "posició intermèdia". Ha valorat que el tancament de l'oci nocturn "pot ajudar" i que, en tot cas, el que s'ha d'evitar són situacions de risc com aglomeracions o interiors i complir estrictament les quarantenes. D'altra banda, ha afirmat que la variant Delta pot representar ara un 50% dels casos i serà la majoritària en aproximadament un mes.

Trilla ha considerat que el Govern deu estar pensant què pot fer i què no i li ha recomanat que ho argumenti molt bé des del punt de vista jurídic per evitar que els jutges ho tombin. En tot cas, ha afirmat que, ara per ara, no caldrien mesures que limiten al màxim drets fonamentals. Pel que fa a la pressió assistencial, ha apuntat que les UCI encara no estan notant un gran efecte però que s'estan preparant "per si s'han d'ampliar". Entre aquests que acaben a crítics, ha reconegut que n'hi haurà de vacunats però ha insistit que seran una clara minoria. En línies generals, ha valorat que ara s'està en fase de mitigació i que el que s'ha de fer és intentar diagnosticar tots els casos. Ha afegit que "ajudaria" que la gent complís bé les quarantenes i ha defensat que es prenguin mesures malgrat les afectacions econòmiques que pugin tenir. "Si no aturem els contagis, anirem pel camí del Pedregal", ha declarat.