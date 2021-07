El Departament de Salut ha anunciat aquest dijous que a partir d'ara es deixarà de fer proves PCR o TA a contactes estrets sense símptomes que no estiguin vacunats. Fa uns dies ja es va anunciar la mateixa mesura per a persones amb la pauta completa. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha argumentat que l'objectiu ara no és tant comptar casos, sinó "tallar la transmissió". En aquest sentit, ha indicat que la mesura més efectiva és justament complir les quarantenes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha explicat que cal descongestionar l'atenció primària. "Si et trobes bé queda't a casa", ha resumit.

Tant Cabezas com Craywinckel han insistit que s'està en una fase de "mitigació" i amb una transmissió comunitària important. A això se li suma que l'atenció primària està "fregant el col·lapse" i per això han insistit que cal preservar l'atenció presencial a qui realment ho necessita.

La secretària de Salut Pública ha explicat que el creixement de casos és "molt brusc" entre el joves, especialment en les franges de 20 a 29 i de 10 a 19 anys. Ha afegit però que hi ha també un "lleuger" increment a partir dels 50 anys. Hores d'ara, la variant delta suposa un 60% dels casos diagnosticats. Davant d'aquesta situació, Salut ha anat més enllà en el canvi en l'estratègia dels contactes estrets i ha retirat la necessitat de fer PCR o TA a aquells que no presentin símptomes. Aquestes persones rebran un missatge al mòbil per informar-los que són contacte estret i amb les indicacions perquè segueixin la quarantena de 10 dies estipulada. Tant Cabezas com Craywinckel han insistit reiteradament en la necessitat de complir aquestes quarantenes, i aïllaments en cas de positius. I és que la secretaria de Salut Pública ha reconegut que a través d'enquestes epidemiològiques han percebut que no sempre se segueixen, per exemple quan els contactes donen negatiu en les proves que fins ara se'ls feien.

Aquesta nova forma d'actuar ha de permetre que els CAP se centrin en "les trucades del dia zero" i en l'assistència a les persones que realment presenten símptomes. "Si et trobes malament, el sistema respondrà, com fa sempre, però si no et trobes malament, queda't a casa", ha declarat la directora del CatSalut. En ser preguntada sobre si deixar de fer les proves als contactes no pot portar a més descontrol, Cabezas ha respost que "no canviarà gaire" tenir o no la prova sinó que el que és important és ser autoresponsable i fer la quarantena marcada. Un missatge que Craywinckel ha recordat que es va entendre molt bé en la primera onada i sobre el que ara cal insistir.

700 positius entre personal sanitari

Aquestes mesures pretenen evitar el col·lapse sanitari, on s'han registrat fins a 700 contagis. Aquest personal està majoritàriament vacunat i els casos són lleus però això no treu que aquestes persones han de fer un aïllament i no poden treballar.

En aquest sentit, Salut ha demanat també seguir bé totes les mesures per tal de protegir els sanitaris. A més, ha anunciat que està treballant en mesures "de més alta protecció" sobre el seu entorn familiar o de les seves bombolles sobre les que informarà més endavant. Repercussió hospitalària però menorCabezas ha indicat que l'increment tan fort de casos sí s'està traduint en més casos als hospitals però seguint el mateix patró de menys afectació entre els vacunats. Tot i això, la secretària ha dit que també hi ha gent jove ingressant als hospitals i a les UCI, on la repercussió es "petita" però "a tenir en compte". Amb tot, la directora del CatSalut ha afegit que continuen ingressant els majors de 40 anys i d'aquí la importància de finalitzar la pauta de vacunació en aquest col·lectiu.

Segones dosis aquesta setmana i la propera

En aquest sentit, la immunització dels majors de 40 anys és la prioritat d'aquesta setmana i la següent. En total hi ha unes 700.000 vaccins disponibles per aquesta setmana i la majoria seran segones dosis, com passarà també la propera setmana. La previsió és que a partir del 19 de juliol es pugui reprendre amb força la immunització de primeres dosis i grups que ara tenen dificultats per trobar cita, tindran més facilitats. Ha explicat també que han quedat resolts els problemes per canviar cites de les vacunes que se trobaven persones a qui se'ls assignava dia i hora per a la segona punxada. Tot i aquesta prioritat pels majors de 40, Cabezas ha valorat molt positivament que els joves es vulguin vacunar i ha explicat que es treballa amb diversos departaments, com la Secretaria de Joventut, en campanyes dirigides a aquest col·lectiu.

Totes aquestes mesures reorganitzatives s'acompanyen d'altres ja anunciades, com el tancament de l'oci nocturn interior a partir d'aquest divendres. Totes elles formen part d'un pla que el Govern ha denominat Delta.