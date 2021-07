L'exconseller figuerenc Santi Vila ha acusat a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, d'actuar amb "sectarisme" i de "deixadesa de funcions" en la causa judicial que afecta l’exconseller de Cultura i també el seu successor, Lluís Puig, pel retorn de les obres de Sixena. En una entrevista a El Món a Rac1, diu que Torra en cap moment va mostrar interès per ajudar-lo en el procés judicial. Això malgrat que, segons Vila, li va insistir el mateix Carles Puigdemont.

Vila, en l'entrevista a Rac1, també critica que "ningú entén que tinguis un maldecap judicial que pot tenir conseqüències penals i patrimonials per defensar els interessos del país i no t’ajudin senzillament perquè ideològicament penses diferent”. L'exconseller recorda com ha hagut de donar les escriptures del seu pis de Figueres com a aval de la fiança de 216.000 euros que el tribunal d’Osca que porta el cas de les obres de Sixena li ha demanat.

Santi Vila s’ha mostrat optimista i demana poder-se acollir al fons de 10 milions d’euros que el nou executiu ha creat per avalar els ex-alts càrrecs afectats per la causa del Tribunal de Comptes. Vila ha admès que, de moment, no ha rebut cap oferiment, però diu que encara no ha perdut l’esperança.