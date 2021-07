Catalunya impulsa l'estalvi i la reutilització d'aigua al sector turístic a través d'un projecte europeu on també hi participen les Illes Balears i Occitània. Compta amb un pressupost d'1,5 milions d'euros (MEUR), té una durada de tres anys i s'ha batejat amb el nom de Life Wat'SaveReuse. Aquest dimarts, la iniciativa s'ha presentat al món local, en una reunió telemàtica on hi han pres part diferents ajuntaments costaners (entre els quals Tossa i Lloret de Mar, Llançà o l'Ametlla de Mar). Precisament, el projecte es fixa aconseguir la implicació d'un mínim de cinc municipis catalans per col·laborar a difondre les campanyes de sensibilització a favor de l'estalvi d'aigua.

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'Eurecat i el Catalan Water Partnership (CWP) han celebrat aquest dimarts la primera reunió amb ajuntaments, operadors de la demanda d'aigua i altres entitats per a presentar el projecte europeu Life Wat'Savereuse. El projecte, destinat a fomentar l'estalvi i la reutilització de l'aigua en el sector turístic, té una durada de tres anys (2020-2023).

A més de Catalunya, també hi participen les Illes Balears i Occitània. El coordina l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i compta amb un pressupost d'1,5 MEUR.

La trobada, feta per via telemàtica, va comptar amb la participació de diversos ajuntaments costaners, entre ells Tossa i Lloret de Mar, Llançà i l'Ametlla de Mar, a més del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Durant la reunió, se'ls ha explicat el projecte i la necessitat de fomentar l'estalvi i la reutilització per a usos turístics.

Precisament, el projecte es fixa aconseguir la implicació/col·laboració (no econòmica) d'un mínim de cinc municipis turístics de cadascuna de les regions (Catalunya, Balears i Occitània) per col·laborar a difondre -a partir del 2022- les campanyes de sensibilització a favor de l'estalvi d'aigua entre els diferents sectors (turistes/comunitats locals/operadors del sector turístic i del sector de l'aigua, i autoritats locals i regionals). Tenint en compte els efectes de la pandèmia, el projecte pretén ser un motor per a la reactivació econòmica i fomentar un nou model basat en el consum sostenible d'aigua.

L'objectiu de la reunió amb els ajuntaments i entitats regionals va servir, precisament, per establir una comunicació bidireccional continuada per compartir els objectius, l'estratègia de comunicació, les accions i els avenços del projecte. També es van analitzar propostes de mesures i incentius per a millorar la gestió de l'aigua i promoure la reutilització i l'eficiència en el consum d'aigua. De fet, segons concreta el Departament d'Acció Climàtica, "cal tenir en compte que el projecte Wat'SaveReuse preveu la implementació d'un mínim de cinc solucions o alternatives tecnològiques o de bones pràctiques per a la reutilització d'aigua.

L'estalvi, la millor mesura

Catalunya està condicionada pel clima mediterrani. En els últims 20 anys s'han viscut 5 períodes de sequera, que s'han pogut superar gràcies a la disponibilitat de recursos no convencionals (dessalinització i aigua regenerada). "L'estalvi d'aigua entre la ciutadania està clarament consolidat des de 2008 i amb la participació catalana en el projecte Wat'Savereuse es pretén que el turisme sigui conscient de la necessitat de fer un consum responsable d'aigua i recórrer a tecnologies com la reutilització per a usos que no requereixin l'aigua potable", subratlla el Departament.