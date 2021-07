El Govern està estudiant mesures o recomanacions davant del repunt de contagis i les aplicarà "si ho veu convenient", segons la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas. "Anirem prenen les decisions que correspongui segons el moment que sigui", ha manifestat a Catalunya Ràdio, on ha reconegut la preocupació per la situació. Tot i això, ha afegit que la gravetat de la malaltia "no és la mateixa que fa uns mesos". També ha explicat que s'ha treballat sobre l'oci nocturn però no ha avançat cap aspecte. En ser preguntada sobre si una possibilitat era tornar a fer obligatòria la mascareta a l'exterior, ha reconegut que seria "impossible" en el marc legislatiu actual però el Govern recomana el seu ús de manera "molt insistent".

Cabezas ha reconegut la preocupació davant l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia, tot i que ha insistit que l'afectació en UCI i mortalitat és molt baixa. La secretaria ha dit que la dada més preocupant són els nous contagis que van apareixent però s'ha mostrat esperançada que amb una bona estratègia de vacunació es podran "aturar" els efectes greus d'aquest nou repunt.La secretaria ha explicat que el Govern ha estat reunit tot el cap de setmana avaluant la situació "a nivell de consideracions tècniques". Ha assegurat que anirà prenent decisions quan calgui però no ha volgut especular perquè ha recordat l'afectació per a molts sectors de la societat i no ha deixat de banda que la situació és diferent a la d'onades anteriors. En aquest sentit, ha dit que l'oci nocturn també es troba "en el marc de revisions de la situació i possibles mesures que es podrien aplicar". Cabezas ha destacat la importància de la vacunació però no només i per això ha insistit que és necessari que es continuïn mantenint les mesures de protecció individual.

Entre aquestes, l'ús de la mascareta. Ha dit que el Govern és partidari de "recomanar" el seu ús també a l'exterior: "La mascareta és important tenir-la". Ha reconegut que legalment no la poden tornar a fer obligatòria però sí recomanar el seu ús de manera molt insistent. D'altra banda, ha assegurat que també li preocupen algunes imatges on no es complien aquestes recomanacions en festivals de música. Tot i això, ha recordat que aquests festivals han seguit el pla sectorial que es va aprovar.

Nou rècord de vacunació: 723.000 dosis

Cabezas ha anunciat que la darrera setmana es va assolir un nou rècord de vacunació, amb 723.000 dosis administrades. Gairebé 80.000 més que en l'anterior pic. Tot i això, ha dit que durant el juliol es rebran menys vacunes que durant el juny, ja que Pfizer va avançar dosis del darrer trimestre perquè es punxessin abans. Així, aquesta setmana arriben al voltant de 330.000 dosis i que cada setmana seran unes 276.000 i no les 500.000 setmanals del juny. A més, ha recordat que al juny s'han posat moltes primeres dosis i ara caldrà posar les segones, motiu pel qual baixaran les noves primeres dosis administrades. En total, ha calculat que hi haurà disponibles unes 800.000 vacunes per aquesta setmana i començaments de la que ve, tenint en compte també unes 300.000 d'AstraZeneca que van arribar la setmana passada.

Cabezas ha reconegut així que el ritme de primeres dosis baixarà, amb unes 150.000 per aquesta setmana. Per això, ha demanat paciència als més joves ja que ha dit que és prioritari acabar la immunització dels col·lectius de 60 a 69 anys i el de 40 a 49.D'altra banda, veu possible podem vacunar els de 12 a 15 anys abans de començar l'escola perquè preveu que a finals d'agost estiguin acabades la resta de franges d'edat. Tot i la situació, Cabezas s'ha mostrat optimista en assolir el 70% d'immunitat a finals d'estiu i ha demanat fer un darrer esforç durant aquests dos mesos.