L'epidèmia segueix un dia més avançant descontrolada a Catalunya, amb indicadors i contagis desbocats que estan saturant l'atenció primària. I ara també ha augmentat la pressió hospitalària, estable durant els últims dies. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat altres 3.400 positius, mentre que es dispara el risc de rebrot fins a els 679 punts i la velocitat de propagació (Rt) supera el 2,50. Els principals afectats, els joves, entre els que acaba de començar la vacunació. Els pitjors indicadors són a Barcelona, ​​amb un risc de rebrot (EPG) se sobrepassa el 1.000, un dels màxims notificats des de l'inici de la pandèmia.

Una altra dada destacable és que comença a notar-se és una pujada significativa, encara que menor, entre la població de 30 a 50 anys, segons alerten els investigadors de la UPC del BiocomSc. Però no entre els majors de 50 anys, la incidència, molt baixa, es manté estable.

Gairebé 50 ingressats més

Segons les dades actualitzades pel departament de Salut aquest diumenge, als hospitals catalans hi ha 522 pacients (49 més que en l'últim informe), dels quals 123 estan en ucis, tres més. S'han notificat dues morts.

L'epidèmia segueix creixent a un ritme elevat, sobretot persones joves encara no vacunades, després de la relaxació de les restriccions, els viatges d'estiu, l'oci nocturn i l'expansió de la variant delta, més contagiosa, que ja serà predominant la propera setmana. La mitjana d'edat baixa cada dia i ja està en 26,44 anys.

La lluita contra el coronavirus

El risc de rebrot, que ja ha determinat el risc extrem de Catalunya al sobrepassar els 200 punts, creix ràpidament. Dels 282 punts d'aquest divendres ha passat als 679 d'aquest diumenge, i la Rt segueixi pujant: està a 2,50, és a dir, que cada 100 infectats contagien a una mitjana de 250 persones, una transmissió comunitària sense control.

No es veia un risc de rebrot tal elevat des de finals de gener i el creixement dels indicadors ha estat molt ràpid. Només cal mirar enrere per veure, per exemple, que fa escasses dues setmanes els contagis setmanals rondaven els 3.200 setmanals, el risc de rebrot era de 83 punts i l'Rt se situava en el 0,96.

La positivitat, és a dir el percentatge de proves de diagnòstic de coronavirus que donen positiu, s'eleva al 13,25%, més del doble del 5% en el qual l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que l'epidèmia està en fase de control.