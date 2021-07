El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, creu que si l'Estat no ha anat més enllà és perquè hi ha la pressió de l'exili i d'Europa al darrere. En una entrevista a 'El Punt Avui', ha considerat que si haguessin pogut els haurien condemnat a 25 o 30 anys més de presó. I és que, a parer seu, l'Estat ha portat "la repressió a límits on la incomoditat era manifesta i majúscula" perquè fins i tot la premsa internacional preguntava al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè tenia representants de la societat civil a la presó. Amb tot, ha defensat que la presó no pot ser un límit a les aspiracions d'un poble que vol la independència i la república. "Nosaltres no renunciem a cap via sempre que sigui democràtica i pacífica", ha reiterat.

Cuixart ha considerat que l'Estat ha castigat als seus fills, als seus pares, a la seva dona i a la seva empresa, però no a ell perquè ha pogut seguir fent de president d'Òmnium. A més, ha assegurat que a ell la presó l'ha enfortit. En ser preguntat per la possible sentència del TEDH condemnant Espanya, el president d'Òmnium es mostra prudent i alhora convençut de què el que han fet ell i Jordi Sànchez és en "ple exercici de drets fonamentals".

En aquest sentit ha considerat que tenen suficients ingredients per estar convençuts que la comunitat internacional en cap cas aprova la seva presó.En aquest sentit ha dit que Pedro Sánchez s'ha vist obligat als indults perquè no els podia tenir més temps a la presó tant per la pressió internacional com per la pressió de la societat catalana. "Hi ha hagut un clam majoritari a Catalunya de gent que deia que no havíem de ser a la presó, més enllà del sobiranisme", ha subratllat.

De fet, a parer seu, els indults han estat "un dels grans èxits col·lectius" tot i que el que reivindiquen tant els presos polítics com el conjunt de la societat catalana és "una solució col·lectiva per als més de 3.300 represaliats". I és que, segons Cuixart, aquesta mesura de gràcia és una "cortina de fum" que diu al conjunt de la societat catalana i espanyola "alerta amb el que feu perquè a aquests els hem perdonat i potser a vosaltres no us perdonarem". De fet, a parer seu, "l'indult no soluciona el conflicte polític". A més, ha recordat que fins i tot Amnistia està advertint que els indults no siguin l'excusa per no derogar el delicte de sedició.