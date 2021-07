Els periodistes Oriol March i Joan Serra han publicat el llibre 'Enemics íntims' (Pòrtic), que examina la relació, els secrets i les desconfiances mútues que hi ha hagut entre Junts i ERC i els seus protagonistes des que va començar el procés independentista, fa ja una dècada.

El llibre, amb un pròleg del periodista Francesc-Marc Álvaro, comença recordant que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut el 28 de juny del 2010 va ser el punt d'inflexió que va marcar l'inici del denominat procés independentista, que s'ha entrellaçat amb crisis econòmiques, transformacions econòmiques i socials i amb l'actual pandèmia del coronavirus.

Al llarg de les pàgines, els dos autors sostenen que la política catalana no s'entén sense aprofundir en l'evolució i les relacions entre ERC, del qual va agafar les regnes Oriol Junqueras al 2011, i Junts, espai que fa deu anys s'agrupava en l'extinta CDC, llavors amb Artur Mas al capdavant i més tard amb Carles Puigdemont.

A les primeres pàgines expliquen la primera conversa per videoconferència que Puigdemont i Junqueras van mantenir a finals de juny de l'any passat, gairebé tres anys després del 27 d'octubre del 2017, i els esforços de mediació que persones de confiança de totes dues parts van fer perquè fos una realitat i perquè tinguessin continuïtat.

També revelen que tots dos s'han escrit cartes amb l'ajuda d'intermediaris, i que alguna "no s'ha arribat a lliurar mai, perquè l'encarregat de fer-ho ha preferit evitar mals majors, pensant en el futur".

A més d'abordar el malestar que va provocar a ERC la decisió de Puigdemont de viatjar a Bèlgica poc després de la declaració unilateral d'independència, s'evidencia que les disputes personals se sumen a les diferències polítiques perquè les formacions competeixen i lluiten "per l'hegemonia sobiranista", i així es veu en tots els processos electorals.

Mas-Junqueras

La rivalitat entre Puigdemont i Junqueras es va repetir anys abans entre Artur Mas, quan presidia la Generalitat, i el líder d'ERC, i es va accentuar amb l'impuls de la consulta del 9 de novembre del 2014 i amb la configuració de la candidatura de JxSí, una coalició integrada per l'extinta CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Esquerres.

El llibre també recull l'ambient i els moviments que, a principis del 2016, van envoltar la decisió de Mas com el seu relleu a la Presidència de la Generalitat després del veto de la CUP, les seves primeres decisions, els seus primers contactes amb el líder d'ERC i els primers frecs amb els republicans.

Unes friccions que van augmentar amb el compromís de Puigdemont de celebrar un referèndum, i quan va encarregar la seva organització a Junqueras i a l'exconseller Raül Romeva, i més tenint en compte que els grups parlamentaris i membres del Govern "tenen present que els actors de desobediència del procés poden anar acompanyats d'acusacions, que comportin empresonaments", destaquen els autors.

La tensió es respira en les reunions, contactes i missatges que dirigents de tots dos partits s'intercanvien a finals d'octubre del 2017, quan ja s'havia celebrat l'1-O, davant la decisió que ha de prendre Puigdemont: convocar eleccions o mantenir vigent la declaració unilateral d'independència.

I els dies posteriors a això, la crispació, la desorientació i la decisió de Puigdemont i alguns consellers de llavors sortir d'Espanya i viatjar fins a Bèlgica no ajuda a canalitzar la posterior etapa de l'independentisme, marcada per "la presó i l'exili".

Al Parlament

Les deslleialtats i reticències entre Junts i ERC es repeteixen al Parlament, com quan el llavors president de la Cambra, el republicà Roger Torrent, va rebutjar desobeir per celebrar el ple per investir a distància Puigdemont com a president de la Generalitat; quan va retirar l'acta de diputat al llavors president Quim Torra, i la relació que durant la legislatura manté amb el llavors vicepresident de la Càmera Josep Costa (Junts).

En el llibre també es repassa l'etapa de Torra, la seva autoritat "minvada, sobretot arran de l'episodi de la pancarta que desembocarà en la seva inhabilitació", la seva relació i trobades amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i les estratègies negociadores per separat que Junts i ERC mantenen al Congrés en qüestions com la investidura i els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Un altre episodi que s'explica en el llibre i visualitza les relacions entre Junts i ERC és el que van protagonitzar després de les últimes municipals per alguns ajuntaments, i la polèmica que va generar el pacte de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona, que alhora va generar molta revolada al partit de Puigdemont, que llavors integrava també el PDeCAT.

Gestió de la pandèmia

La gestió de la pandèmia també va provocar tensions entre els actuals socis del Govern, com les que va protagonitzar Torra amb els departaments de Salut, que encapçalava Alba Vergés, i el de Treball, Afers Socials i Famílies, amb Chakir El Homrani al capdavant.

Les crítiques i els retrets entre Junts i ERC es reprodueixen durant la campanya de les eleccions del 14 de febrer, durant la qual queda patent que no hi ha una estratègia unitària independentista, i el llibre explica les negociacions i deliberacions posteriors que finalment van aconseguir fructificar en un pacte de govern que, en més d'un cas, va ser a punt de fracassar.

"La presa de possessió és, sobretot, una fotografia en moviment de la batalla que han mantingut ERC i Junts per imposar-se els uns als altres. La coalició torna a arrencar, i les mirades de reüll no paren. El medalló de president ha canviat de bàndol, però la pugna continua. Són i seran enemics íntims", conclou el llibre.