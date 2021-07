El Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat aquest divendres una pròrroga del gruix de les mesures actuals per contenir la pandèmia però inclou algunes novetats com recomanacions als centres de treball per anar reincorporant el treball presencial.

Així mateix, la resolució --que entrarà en vigor dilluns vinent i estarà vigent fins al 12 de juliol-- diu que es fomenti l'ús del teletreball quan sigui possible per la "naturalesa de l'activitat laboral", ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.

D'aquesta manera, cau l'obligatorietat de limitar la mobilitat laboral --que ja estava exceptuada en els casos en què, per la naturalesa de l'activitat, era impossible desenvolupar-la de manera telemàtica--.

Respecte a les competicions esportives, a partir de dilluns totes s'hauran de fer d'acord amb les mesures que contempla el Pla d'acció per al desconfinament esportiu de Catalunya.

Així, la cabuda d'instal·lacions i equipaments esportius serà del 70% tant en interiors com en exteriors, mentre que en instal·lacions sense condicions de ventilació reforçada serà del 50%.

Es permetrà l'ús de vestidors i les activitats grupals en espais tancats s'hauran de fer amb mascareta a excepció de les que es facin en una psicina.

Es permetran les competicions de categories internacionals, professionals i estatals, com també amb les quals s'accedeix a alguna de les anteriors i les lligues regulars de qualsevol edat.

En aquestes competicions està permesa la presència de públic amb la limitació de l'aforament al 70% i un màxim de 3.000 persones.

Les competicions esportives que es desenvolupen a l'aire lliure en instal·lacions o equipaments amb una capacitat superior a 15.000 persones podran tenir un nombre màxim d'assistents del 20% de l'aforament.

No obstant això, tan sols ho podran fer si s'estableixen fluxos d'accés, banys i zones de restauració independents i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.