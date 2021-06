La Fundació Pere Tarrés ho té tot a punt per començar els casals i colònies d'estiu aquest dimecres. Amb xifres de la setmana passada, uns 32.000 infants i joves s'havien inscrit en les activitats d'estiu, xifra similar a les 35.000 del 2019. A més, unes 3.500 famílies havien demanat una beca, quan fa dos anys se'n van donar 4.171. Tot i això, el director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació, Albert Riu, ha explicat a l'ACN que la previsió és que en volum econòmic se superi el 2019. Riu ha destacat la importància que infants i joves puguin gaudir d'aquestes activitats: "El lleure educatiu representa tot allò que la pandèmia ens ha manllevat". Des de Fundesplai, també preveuen arribar o superar les xifres de participació del 2019.

El portaveu de la Pere Tarrés ha destacat que aquests casals i colònies permetran a infants i joves tornar a sortir a entorns diferents, tenir contacte i vida amb la gent, fer activitats a l'aire lliure i gaudir de la natura, molts aspectes que s'han vist afectats per les restriccions per la Covid-19. A més, ha reivindicat que el lleure educatiu permet "sortir de les pantalles" i apostar per la socialització i les relacions en directe.

Ni les inscripcions ni les sol·licituds de beques estan tancades, però la Pere Tarrés treballa amb aquests 32.000 participants i 3.500 beques. El 2020, marcat molt durament per la pandèmia, les inscripcions van caure fins a les 21.000 i les beques van ser 3.696. Sobre aquestes ajudes, ha explicat que en les activitats que la Fundació fa durant el curs han pogut detectar com s'està ressentint la "salut socioeconòmica" de les famílies pels efectes de la pandèmia.

Riu ha explicat que es van plantejar com a objectiu assolir números similars als de l'estiu del 2019 per poder dir que el lleure educatiu "s'està recuperant de la sotragada que ha comportat la pandèmia". Ha afegit però que no podran ser les mateixes xifres que fa dos anys perquè encara hi ha restriccions en l'organització. Amb tot, ha confiat que les activitats d'estiu siguin un "carril d'entrada a una certa normalitat" i que aquesta es pugui consolidar de cara al curs vinent.

Enceten la temporada amb molta "il·lusió i ganes" i amb els ensenyaments de l'estiu passat, quan hi van haver entre 10 i 15 contagis i aquests es van produir "fora de les activitats". Riu ha posat sobre la taula que enguany les dades epidemiològiques són més positives i també hi ha alguna certa relaxació en l'organització, com per exemple permetre grups de fins a 30 participants. Tot i això, els casals i les colònies d'estiu seguiran els protocols marcats per les autoritats.

D'altra banda, ha apuntat que aquestes activitats són també un "igualador d'oportunitats", especialment per als infants i joves més vulnerables. "Quan estem en un casal o en unes colònies tots som iguals", ha reivindicat.

Les activitats comencen aquest dimecres, amb la sortida de les primeres colònies, i un gran volum de casals s'allargaran fins al juliol. Tot i això, també hi haurà activitats a l'estiu, especialment pensades per atendre la infància en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Al setembre també es faran activitats que oferiran no només aquest caràcter educatiu i lúdic sinó que també contribuiran a la conciliació de les famílies.

Segons Riu, les activitats d'estiu són "tan necessàries com sempre però més esperades que mai". Unes activitats que ha valorat també permetran sortir de l'atzucac les cases de colònies i els monitors i treballadors que s'hi dediquen, molt afectats per les restriccions.

Des de la Fundesplai, també han avançat que els nivells de participació s'aproparan o superaran els de l'estiu del 2019, quan es van fer 1.300 tandes d'activitat amb 68.000 participants. En el seu cas, les beques superen ja les 4.600 atorgades l'any passat. Els primers autocars de colònies d'aquesta organització també sortiran el proper dimecres.