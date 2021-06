SOS Galgos ha demanat una regulació "més estricta" dels petards per evitar el patiment dels animals i les persones vulnerables al soroll, a les portes de la revetlla de Sant Joan, porta d'entrada, a més, de les festes estivals que fan ús de la pirotècnia. L'associació animalista insisteix en la importància de l'educació cívica per conscienciar la societat sobre els "efectes negatius" dels petards i els focs artificials i sensibilitzar en valors com el respecte i l'empatia. L'entitat advoca per alternatives que minimitzin aquests efectes i aconseguir una "convivència més responsable". La proposta de l'oenagé és impulsar una regulació que disminueixi "l'impacte sonor" seguint l'exemple d'altres ciutats europees.

L'organització reclama el foment de la pirotècnia silenciosa, així com "limitar dràsticament" els dies i els horaris en què es poden llançar petards durant la revetlla de Sant Joan o altres festes.

SOS Galgos és partidària d'abordar les "deficiències educatives" per evitar conductes incíviques, com les de "grups adolescents que tiren petards pel carrer i sembla que gaudeixen atemorint els gossos".A més, l'entitat subratlla que tot i que petards i focs d'artifici s'associen amb la celebració i l'oci, poden ocasionar "greus conseqüències tant per a la salut humana i animal com per al medi ambient".