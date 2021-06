Òmnium Cultural i Amnistia i Llibertat han portat aquest dilluns més de 200.000 signatures al Congrés per reclamar la tramitació de la Llei d'Amnistia. Les entitats, acompanyades dels partits independentistes, han entregat a la cambra baixa les caixes amb les firmes a favor de la iniciativa. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat en una atenció als mitjans que l'amnistia és la via a partir de la qual "començar a resoldre el conflicte polític" i encarna la "voluntat majoritària de la societat catalana". ERC, JxCat, PDeCAT i la CUP ja van registrar la Llei d'Amnistia al març, però la Mesa va rebutjar tramitar-la i va vetar permetre'n el debat. Davant aquest veto, les entitats fan un "nou intent" via el dret de petició.

Mauri ha recordat que hi ha "més de 3.300 persones represaliades", "exiliats" i causes obertes contra l'independentisme. D'aquí, la defensa de l'amnistia. "Defensar l'autodeterminació no pot ser mai delicte", ha dit. La portaveu d'Amnistia i Llibertat, Susanna Pagès, ha dit que l'amnistia és un "consens" de la societat catalana i ha apuntat que l'entrega de signatures és un "pas més endavant" per traslladar aquesta "necessitat".L'entrega de signatures ha coincidit amb l'acte del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona en què ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres concedirà els indults als presos independentistes. Mauri ho ha titllat "d'acte electoralista" i ha opinat que està "mercadejant amb el dolor de les víctimes de la repressió".