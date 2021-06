Un total de 107.383 alumnes han sol·licitat plaça en un centre públic per l'educació obligatòria de cara al curs vinent, un 5,9% menys respecte al curs passat, segons dades del Departament d'Educació. Aquesta davallada és menys notable a la concertada, amb 33.763 sol·licituds, un 1,9% menys. Educació ha validat 141.146 sol·licituds en el procés de preinscripció, un 5% menys que el curs anterior (148.553). La proporció de sol·licituds a la pública baixa respecte al curs passat però puja en comparació amb fa dos, mentre que a la concertada baixa. Així, les preinscripcions a la pública són el 76,1% del total, quan fa dos cursos representaven el 75,3% i les de la concertada són el 23,9%, mentre que el curs 2019-2020 eren el 24,7% del total.

La preinscripció escolar per al curs 2021-2022 va començar el dilluns 15 de març i, per primera vegada, ha estat un procés completament telemàtic. Entre el 15 i el 24 es va fer la preinscripció per a infantil de segon cicle i primària i del 17 al 24 de març per a secundària. Aquest divendres s'ha tancat el període de matriculació, un cop les famílies ja coneixen la plaça finalment assignada. L'oferta per al proper curs és de 40.997 grups a infantil, primària i ESO.