La Fecasarm critica que la resolució publicada aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que permet la reobertura de l'oci nocturn mantingui l'obligació de mantenir la distància de seguretat a la pista i a les barres: "És quelcom impossible de controlar". La patronal celebra poder reprendre l'activitat després de més de 15 mesos de tancament per la pandèmia i xifra les pèrdues per al sector en 4.000 MEUR. Tot i que valoren "positivament" la reobertura, lamenten que les restriccions imposades als locals són "força severes" i que això ha provocat que entre un 5 i un 10% dels establiments ja hagin anunciat que no obriran fins que es flexibilitzin.

"Tot i que la gran majoria reobriran, molts ho faran per agafar rodatge, anar traient treballadors de l'ERTO i cobrir despeses", remarca la Fecasarm en un comunicat. La patronal exposa que la resolució publicada al DOGC fixa l'aforament al 50% als espais interiors, l'obligació de registrar els assistents i conservar un mes aquest registre, l'obligació de disposar de ventilació reforçada, limitar els grups de sis persones a l'interior i a deu a l'exterior en taules. També exposen que el ball a la pista s'haurà de fer amb mascareta (sense consum) i que per beure caldrà anar a una taula o a la barra.

Fecasarm remarca que havien reclamat "de manera insistent" a la Generalitat que la resolució deixés sense efecte l'obligació de fer guardar distància interpersonal de seguretat a la pista i a les barres: "Finalment no ha estat així i es mantindrà". La patronal alerta que aquesta obligació "serà impossible de fer complir" i afirma que hagués estat millor sotmetre el dret d'admissió a un test previ negatiu per poder deixar sense efecte la distància de seguretat.

Un altre punt de conflicte per a la Fecasarm és que la resolució tampoc preveu finalment la possibilitat de ballar a les zones de taules i el pla sectorial només permet aixecar-se de la cadira per desplaçar-se. Avisen que això també serà "impossible de controlar".

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, remarca que "una discoteca no és una biblioteca i la gent -inevitablement- s'aixecarà de les cadires quan el DJ posi una cançó que els agradi": "Hagués estat més realista permetre-ho expressament i d'aquesta manera evitar criminalitzar innecessàriament el sector ja que parlem de zones aïllades i segures i amb grups reduïts. La patronal de l'oci nocturn exposa que aquesta possibilitat ja va estar permesa durant els mesos de juny i juliol de 2020 i considera que "no té sentit no permetre-ho ara".

Horaris i desallotjament dels locals

Els horaris establerts per la resolució són els següents: Els bars musicals podran tancar a les 2.30 hores més període de desallotjament i les discoteques, sales de festa, sales de ball, cafès teatre, sales de concert i cafès-concert a les 3.30 més el període de desallotjament.

"El dubte sorgeix quan es tracta de locals de més de 500 persones ja que en aquest cas, l'article 10 de l'Ordre INT 358/2011 preveu que el desallotjament sigui de 45 minuts i no de 30, i aquest article no ha quedat desactivat per la resolució, pel que finalment al nostre criteri serà d'aplicació", exposa la Fecasarm.

Els serveis jurídics de la Fecasarm està fent una campanya informativa als associats perquè apunten que la normativa "genera molts dubtes d'interpretació sobre obligacions, horaris, aforaments, càlcul del nombre de vigilants de seguretat o controladors d'accés".

Finalment, la Fecasarm fa una crida a la responsabilitat individual perquè tothom faci el possible per complir les normes i torna a reclamar a la Generalitat contundència contra els botellons i les festes il·legals.