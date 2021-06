L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha desenvolupat un model per predir l'abundància de microalgues tòxiques en aigües costaneres, un equip de cribratge de toxines en marisc, i una tecnologia per reduir el consum d'aigua i energia en la producció de processats. Són solucions creades en el projecte Seafood Tomorrow per enfortir el sector pesquer i aqüícola d'Europa. Finançat amb fons europeus, hi ha participat 35 socis i 13 organitzacions de 19 països que han treballat durant quatre anys. La resta d'equips han millorat la qualitat del peix alimentant-los amb ingredients més naturals i ecològics i eines basades en l'ADN per combatre el frau i millorar la transparència de la traçabilitat dels productes del mar.

El peix i el marisc són fonts de nutrients i proteïnes d'alta qualitat per a una dieta sana, consumits per tres mil milions de persones, aproximadament. L'IRTA ha participat en el projecte Seafood Tomorrow amb els programes Aigües marines i continentals i Qualitat i Tecnologia Alimentària. L'Institut ha desenvolupat un nou model de predicció de l'abundància d'espècies de microalgues tòxiques en aigües costaneres amb una antelació de dues setmanes i una taxa de fiabilitat del 99%.També han creat un equip de cribratge de tetrodotoxines en marisc basat en anticossos i partícules magnètiques. S'ha aplicat a musclos, ostres i navalles i ha permès detectar la presència d'aquestes toxines a concentracions molt baixes, la qual cosa permetria millorar la seguretat alimentària dels consumidors. Finalment, els investigadors de l'IRTA han dissenyat un nou procediment industrial per eliminar, en un 85%, toxines paralítiques del marisc en musclos, cloïsses i vieires.També han treballat en productes i processos tecnològics.

Han elaborat un salmó fumat reduït en sal, en què s'ha substituït el clorur de sodi (NaCl) per clorur de potassi (KCl). D'una banda, ha permès reduir un 25% del contingut de clorur de sodi sense afectar les propietats sensorials del producte. I de l'altra, s'ha aconseguit reduir el consum d'aigua i energia utilitzant tecnologies emergents de processat en l'elaboració de la sopa peix. L'estalvi assolit és d'un 75% d'energia i 80% d'aigua, respecte al processament convencional.El projecte ha posat a disposició del sector pesquer i mariscador una formació en línia (en anglès) per millorar les habilitats i competències professionals. També s'ha desenvolupat una aplicació (Fishcoice.eu) perquè el consumidor pugui avaluar els beneficis nutricionals i els possibles riscos del peix i del marisc de forma personalitzada, així com la sostenibilitat mediambiental del peix i marisc que consumeix.Seafood Tomorrow es va iniciar el novembre del 2017 i va acabar el passat mes d'abril. L'ha coordinat l'Institut portuguès do Mar e da Atmosfera (IPMA).