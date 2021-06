El president Pere Aragonès preveu escenificar aquest dilluns el seu primer gran acord social amb les patronals i els sindicats més representatius de Catalunya. A l’acord es recullen els criteris per repartir els 993,3 milions d’euros en ajudes directes a empreses i autònoms que provenen del fons d’11.000 milions distribuït a nivell estatal per a les diferents comunitats. A aquest partida, el Govern afegirà una suma extra de 60 milions d’euros per costejar un nou paquet d’ajudes d’entre 600 i 900 euros per a tots aquells treballadors que estiguessin en erto al maig.

Fa dies que el nou Executiu català i els agents socials ultimen els detalls de com serà la distribució d’aquests gairebé mil milions en ajudes directes per compensar els efectes de la Covid, recolzar la seva solvència i reduir el seu endeutament. Aquestes ajudes seran un pagament únic d’entre 3.000 i 4.000 euros i arribaran a unes 189.000 empreses i autònoms catalans. En la negociació entre Govern, patronal i sindicats s’ha acabat imposant un criteri de transversalitat i s’ha ampliat fins a 191 les activitats econòmiques que quedaran cobertes. L’alternativa era que les ajudes arribessin a menys sectors, però en més quantia.

Finalment, a aquesta suma que arribarà des de les arques estatals el Govern afegirà uns 60 milions addicionals per costejar un pagament únic als treballadors en erto. Podran acollir-s’hi tots aquells que durant el mes de maig estaven en un expedient de suspensió encara vigent, ja fos total o parcial. Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a Catalunya hi havia un total de 119.345 empleats en suspensió d’alguna classe durant el maig.

Aquestes ajudes seran una segona edició de les que es van aprovar al final de la legislatura anterior, pagades al març i l’import de les quals va oscil·lar entre els 600 i 900 euros, en funció del nombre de mesos que la persona portés en erto. A fi d’evitar els retards que van patir 45.388 beneficiaris d’aquesta anterior mesura (un terç del total de beneficiaris), la intenció del Govern és evitar creuar dades amb el SEPE i demanar directament tota la documentació als sol·licitants. Això requerirà posteriorment una voluminosa paperassa perquè l’administració catalana comprovi que els sol·licitadors compleixen els requisits. Una vegada aprovada aquesta mesura al Consell Executiu, la conselleria d’Empresa i Treball obrirà els terminis per inscriure-s’hi i cobrar-la.