La consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, ha afirmat que les conseqüències de la "violència institucional, aquesta que poden arribar a exercir els poders públics quan tracten un cas de violència masclista pel fet de no donar una resposta adequada", afecta directament als fills de les víctimes de violència masclista.

En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dissabte, 12 de juny, que ha recollit Europa Press, ha detallat que aquesta violència institucional també es produeix quan hi ha "omissió en la resposta, revictimització de les víctimes i es desatén la situació", i ha demanat al Govern que s'adapti a la legislació internacional per recollir totes les expressions de la violència envers les dones.

Tot i que ha lamentat que la violència masclista sigui, segons ella, estructural i difícil d'eradicar en una legislatura, ha advocat per impulsar lleis d'igualtat "en la seva màxima potència" i eines per entendre les dones abans i després d'interposar denúncies.

D'altra banda, ha acusat la presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, de "banalitzar les agressions" masclistes per enaltir aquest dimecres passat el paper del tenor Plácido Domingo --acusat de presumpte assetjament sexual-- com un dels millors ambaixadors espanyols al món de la música i la cultura.

En ser preguntada per les agressions homòfobes de les últimes setmanes a Barcelona, ha dit que blindar els drets del col·lectiu LGTBI és una altra de les prioritats del departament, que ha d'impulsar accions transversals per poder revertir també les agressions racistes i "no normalitzar cap tipus de violència".