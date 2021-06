La Cambra de Comerç de Barcelona espera que el nou Govern "no renunciï" a la independència mentre treballa per a la reactivació econòmica. "Com a país, no podem morir-nos econòmicament parlant, però això no impedeix que la millor política social i per a la reactivació econòmica fos tenir un Estat propi", ha assegurat la presidenta de la corporació, Mònica Roca, en una entrevista a l'ACN. Roca considera que el nou Executiu ha de tenir una "relació bilateral" amb el govern espanyol en qualsevol de les discussions i ha assegurat que els indults afavoririen una millor relació perquè serien un "petit pas". Tot i això, ha matisat que es tracta d'una mesura "molt insuficient" i ha reclamat l'amnistia per als "4.000 represaliats".

"Els indults serien molt insuficients. Per una banda, s'està indultant a nou persones de les 4.000 represaliades. A més, es demanava una amnistia, no un indult", ha afirmat Roca. Tot i això, ha assegurat que és un "petit pas" que s'ha de valorar de manera positiva, en cas que finalment es produeixi. Més enllà de la relació amb l'executiu espanyol, la presidenta de la Cambra de Comerç considera que el nou Govern ha de "combinar" l'aposta per la independència amb la reactivació econòmica. "S'ha de seguir lluitant en una lluita que ha estat més llarga del que molts preveiem, però que no podem abandonar i que hem de poder combinar amb aquesta reactivació econòmica tan important", ha assegurat. Roca ha valorat positivament que hi hagi "bons tècnics" al nou Govern, però ha assegurat que un Executiu "no pot" deixar de fer política.

En aquest sentit, ha fet una crida a "reclamar contínuament allò que pertoca a Catalunya, en referència al "dèficit fiscal" o el "dèficit d'inversió en infraestructures" per part de l'Estat. Preguntada sobre possibles desavinences entre els socis de Govern, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona ha assegurat que ha vist un "bon començament" i ha reclamat un Executiu "fort, valent i cohesionat". En qualsevol cas, ha recordat que la legislatura tot just acaba de començar i ha afirmat que "segur" que Catalunya passarà "moments difícils". Per exemple, "si hi ha indults i no són suficients també hi haurà un discurs polític que s'hauria de consensuar per part dels dos partits polítics del Govern", ha assegurat.

L'independentisme a les institucions

Fa poc més de dos anys, Eines de País va guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç. Roca ha fet un balanç "molt positiu" de la tasca d'aquesta candidatura al capdavant de la corporació i ha defensat un model basat en l'aposta per al coneixement, el talent i l'economia d'alt valor afegit. A principis d'aquest any, Eines de País va preparar també una candidatura per a les eleccions de PIMEC, on finalment es va imposar la llista de l'anterior secretari general de la patronal, Antoni Cañete. En tot cas, Roca ha assegurat que és "important" que l'independentisme obtingui "representativitat" en els diferents estaments de la societat. La presidenta de la Cambra de Comerç ha assegurat que l'economia és "una mica poruga" a l'hora de fer canvis, la qual cosa permet que el statu quo "prevalgui fàcilment". "És important que vagi quedant clar que aspectes com les empreses també són independentistes", ha assegurat.