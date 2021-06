El Govern aprovarà aquest dimarts, 8 de juny, els nomenaments de quatre nous directors generals del Departament d'Interior que el conseller Joan Ignasi Elena defensa per mantenir l'equilibri entre la renovació i la continuïtat. El conseller ha situat Mercè Salvat Guinjoan, actual gerent del CatSalut, com a nova directora general de Protecció Civil, i Joan Delort, amb una llarga trajectòria al departament, ocuparà la direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis. L'acadèmica Sonia Andolz serà directora general d'Administració de Seguretat; i Ramon Lamiel, vinculat a l'Institut Guttmann, serà el director general del Servei de Trànsit. En una trobada informativa amb periodistes Elena ha dit que vol fomentar el debat polític i fugir de la lluita partidista.

El nou conseller no es planteja canviar Josep Lluís Trapero com a Major dels Mossos d'Esquadra ni David Borrell com a cap operatiu dels Bombers de la Generalitat. També seguiran Pere Ferré com a director general de la Policia i Marc Costa com a director general d'Agents Rurals.

Elena ha incorporat a José Rodríguez per les les relacions institucionals i a Raül Murcia com a cap de gabinet. Per altra banda, Alba Alfageme serà assessora en matèria de seguretat i perspectiva de gènere. Oriol Amorós ja va ser nomenat fa uns dies coma secretari general del departament.

En una trobada informativa amb periodistes Elena ha insistit en el compromís per crear una comissió parlamentària per estudiar l'ordre públic. Ha explicat que vol allunyar el departament del "pim pam pum polític" buscant el màxim "consens" i treballant el "diàleg".