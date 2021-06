Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a l'excoordinador de l'ANC de Manresa, Eudald Camprubí. Segons han explicat fonts de l'ANC , està acusat de participar en les protestes a la Jonquera contra la sentència de l'1-O, el novembre de 2019. Camprubí, que nega que fos al lloc dels fets, havia fet cas omís a dues citacions judicials per anar a declarar davant del jutge. La setmana passada ja havia estat notificat de l'ordre de detenció, però no ha estat fins a aquest dilluns que s'ha fet efectiva. Després de declarar davant del jutge als jutjats de Manresa, Camprubí ha estat posat en llibertat aquest mateix matí.

Segons manifesten des de l'ANC es tracta d'una "detenció política" a persones "històricament compromesa amb el país, la seva llengua i la voluntat de transformació social". A Camprubí se l'imputen delictes de desobediència, atemptat contra l'autoritat i danys materials, que comporten penes de presó, per uns fets produïts durant la protesta. Segons havia manifestat el mateix Camprubí al seu compte de Twitter, ell ni tan sols hi era i no es va presentar davant del jutge perquè no reconeix la justícia espanyola.

A través d'un comunicat, des de l'ANC de Manresa han volgut mostrar el seu suport a Camprubí "i als milers de represaliats i represaliades, acusats de ser independentistes". També l'excoordinador, en una de les seves darreres piulades abans de la detenció, ha instat a no fer "ni un pas enrere" en el camí cap a la "independència i els drets civils".Bages pels Dret Civils, que també ha denunciat la "persecució sistemàtica dels aparells repressius" ha convocat una concentració de suport a 2\4 de 8 del vespre a la Plaça Sant Domènec de Manresa.