Les funeràries no han declarat cap nou mort per covid a Catalunya i la xifra es manté en 22.203 defuncions en tota la pandèmia, segons l'última actualització del Departament de Salut. En paral·lel, l'Rt continua a la baixa i se situa a 1,03, una centèsima menys que fa 24 hores. El risc de rebrot també disminueix lleugerament a 105 (-3) i la incidència acumulada a 14 dies es redueix de 104,70 a 102,66. El nombre d'ingressats per covid se situa en 590, 3 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els pacients crítics a l'UCI fins a 205, 15 menys. En paral·lel, s'han declarat 534 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 631.469 en tota la pandèmia. El 3,55% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.

El risc de rebrot era de 110 entre el 20 i el 26 de maig i baixa a 105 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima fins a 1,03, per sobre del 0,97 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 102,66 entre el 27 de maig i el 2 de juny, per sota dels 113,57 de l'interval anterior.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 27 de maig al 2 de juny n'hi va haver 3.755, inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.194. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 48,49 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (54,16).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 84.551 proves PCR i 35.458 tests d'antígens, dels quals un 3,55% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (3,90%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 34,88 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 689.187 casos, dels quals 631.469 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, no s'ha declarat cap defunció en les darreres hores, amb 22.203 des de l'inici de la pandèmia: 14.125 en hospitals o sociosanitaris (ídem), 4.565 en residències (sense canvis), 1.181 en domicilis (sense canvis) i 2.332 no classificables (ídem).

Entre el 27 de maig i el 2 de juny s'han declarat 19 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 31. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 661 persones. La setmana del 20 al 26 de maig n'hi havia 785.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.354 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+11). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.847. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.864 persones, dues més que en el darrer balanç.

Regió de Girona: el risc de rebrot disminueix set punts (108)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 71.711 (+56) i 75.274 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.137 persones, cap més.El risc de rebrot baixa set punts, fins a 108, mentre que la setmana del 20 al 26 de maig era de 109. L'Rt es redueix una centèsima, fins a 1. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 50 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 107. El 4,02% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 65 pacients ingressats, igual que en l'anterior balanç.

Regió sanitària de Barcelona ciutat: el risc de rebrot baixa sis punts (137)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 255 nous positius, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 136.366, xifra que s'eleva a 154.550 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.758 persones a l'àrea, cap més que en el balanç anterior.El risc de rebrot baixa sis punts, fins a 137. El de la setmana del 20 al 26 de maig era de 102. L'Rt retrocedeix quatre centèsimes, fins a 1,32, per sobre del valor de la setmana anterior (0,98). La taxa de confirmats per PCR\/TA en l'últim interval és de 52 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 102. El 3,77% de les proves que es fan surten positives.

A la regió actualment hi ha 126 pacients ingressats (-9). Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

Regió metropolitana nord: 23 ingressats menys (143)

a regió metropolitana nord suma 159.854 confirmats per PCR\/TA des de l'inici de la pandèmia (+233) i 174.685 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.935 defuncions, cap més.El risc de rebrot cau 12 punts i arriba a 90. El de la setmana del 20 al 26 de maig era de 100. La velocitat de propagació baixa sis centèsimes i arriba a 1, mentre que la setmana anterior era de 0,95.Actualment, la taxa de confirmats per PCR\/TA en l'últim interval és de 41 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 90. El 2,84% de les proves que es fan surten positives. Segons les últimes dades, ara hi ha 143 ingressats (-23).

Regió metropolitana sud: l'Rt baixa una centèsima a 1,13

La regió metropolitana sud suma 107.072 casos confirmats per PCR o TA (+241) i 118.330 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.792, dues més. El risc de rebrot puja a 123, pels 114 punts de l'interval anterior. La velocitat de propagació baixa una centèsima, amb 1,13. La setmana anterior era d'1,07.La taxa de confirmats per PCR o TA és de 52 per cada 100.000 habitants. El 3,97% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 107. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha actualment 73 pacients ingressats per covid-19 (-2).

Catalunya central: el risc de rebrot retrocedeix a 87 (-2)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 49.405 casos acumulats confirmats per PCR\/TA, 43 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 53.846 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.377 persones en aquesta regió, cap defunció notificada en les darreres hores.El risc de rebrot baixa a 87 (-2), pels 181 de la setmana anterior. La taxa de reproducció puja una centèsima fins al 0,68, per sota de l'Rt de la de la setmana del 20 al 26 de maig (1,10). La taxa de confirmats per PCR\/TA és de 45 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 125 i el 3,25% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 47 pacients ingressats, igual que en el darrer balanç.

Camp de Tarragona: indicadors estables

Al Camp de Tarragona s'han registrat 40.864 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 38 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 42.428. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.122 persones, les mateixes en les darreres hores.El risc de rebrot es manté a 137, pels 128 de la setmana anterior. L'Rt igualment es manté a l'1,08, per sota de l'1,09 de la setmana del 20 al 26 de maig. La taxa de confirmats per PCR\/TA se situa en 66 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 126. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 5,28%. Actualment hi ha 39 pacients ingressats, igual que en el darrer registre.

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot cau 14 punts (82)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 10.715 casos confirmats per PCR o TA, 11 més que en el balanç anterior, i 11.061 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 180 persones des de l'inici de la pandèmia (ídem)El risc de rebrot baixa 14 punts, fins a 82, mentre que en l'interval anterior era de 87. La taxa de confirmats per PCR o TA entre el 27 de maig i el 2 de juny és de 30 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 69. El 2,80% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa dues dècimes a 1,17 per sota de la setmana anterior, quan era d'1,24. Actualment hi ha 15 pacients ingressats (ídem).

Regió de Lleida: positivitat del 2,30%

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats, des de l'inici de la pandèmia, 37.053 casos confirmats per PCR\/TA, 12 més. Són 38.342 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 656 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més en les darreres 24 hores.El risc de rebrot baixa tres punts i se situa en 45, per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 89. La velocitat de propagació s'incrementa dues centèsimes, fins a 0,68. La setmana del 20 al 26 de maig era de 0,89. La taxa de confirmats per PCR\/TA se situa en 24 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 65. El 2,30% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 28 pacients ingressats als hospitals (ídem).

Alt Pirineu i Aran: dos pacients ingressats

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 6.740 casos des de l'inici de la pandèmia (+1) i 7.117 sumant totes les proves. Un total de 159 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores.El risc de rebrot baixa 6 punts, fins a 54, mentre que la setmana anterior era de 74. L'Rt s'incrementa una centèsima fins a 0,95. En l'interval anterior se situava en 0,73. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 25 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 56. L'1,67% de les proves que es fan donen positiu. Hi ha dos pacients ingressats, igual que en l'últim balanç.