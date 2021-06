Més de 300 persones s'han concentrat aquest dissabte a Barcelona per protestar contra l'augment del preu de la llum. Els manifestants consideren que la nova factura elèctrica, que va entrar en vigor dimarts passat i que introdueix tres trams horaris amb diferents tarifes, repercutirà en un increment del preu de la llum pels consumidors. Per mostrar el seu rebuig, diversos centenars de persones s'han aplegat a la plaça de Catalunya en una concentració autoconvocada simultàniament en diverses ciutats, com Tarragona, Madrid, Sevilla o Elx. Entre els assistents hi havia membres del Partit Comunista dels Treballadors Catalunya, la CNT, el col·lectiu "iaioflautes" o Esquerra Revolucionària.

Al crit de "governi qui governi, els drets es defensen" o "Govern i patronal, aliança criminal", diversos militants del Partit Comunista han exigit la nacionalització de les elèctriques.

Per la seva banda, l'Assemblea d'Aturats i per un Treball Digne ha desplegat una gran pancarta on s'hi podia llegir: "La llum és un dret, no un negoci". En la mateixa línia, una de les poques pancartes que s'ha vist a la manifestació declarava que l'electricitat és "una necessitat de tots" i no un "luxe".

En referència a la nova factura de la llum, que estableix que el tram horari d'hora punta -entre les 10h i les 14h i entre les 18h i les 22h de dilluns a divendres no festius- serà el més car, una altra pancarta exclamava: "Qui matina, centrifuga!".